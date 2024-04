Il ciclista della memoria da Ventotene al Mortirolo, sulle tracce dell’Europa

Un viaggio alle radici dell’Europa, dalla lotta contro il totalitarismo nazifascista alle elezioni con cui (45 anni fa) per la prima volta i cittadini europei votarono i propri rappresentanti: è il viaggio 2024 di Giovanni Bloisi, “il ciclista della memoria” che quest’anno pedalerà dall’isola di Ventotene fino al passo di Mortirolo.

Già qualche mese fa Bloisi aveva anticipato le ragioni e le tappe del suo viaggio. Che però è stato modificato per ragioni logistiche e anche perché il “ciclista della memoria” possa portare il suo messaggio europeista anche in alcuni eventi di rilievo.

«Partirò da Ventotene: l’8 maggio parteciperò ad una conferenza con i ragazzi, per la parlare dello spirito di Ventotene, del manifesto che per la prima volta pensava al’Europa unita e in pace» racconta il ciclista di Varano Borghi. Ventotene è una partenza simbolica, visto che la piccola isola è quasi priva di strade: da lì il 9 maggio Bloisi passerà sulla terraferma.

Il viaggio, che ha l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, proseguirà poi alla volta di Roma, toccata in occasione di un evento per i 45 anni di voto popolare per il Parlamento Europeo eletto a suffragio universale. «Poi passerò a Milano, al velodromo Vigorelli, per poi concludere il 31 maggio al Mortirolo, neve permettendo» spiega con la consueta simpatia Bloisi.

Se questi sono gli appuntamenti principali, in mezzo non mancano altre occasioni, con il passaggio a Firenze, a La Spezia, poi ancora a Forlì, «dove parteciperò ad un un evento il 19 maggio con i Giovani Federalisti Europei». E ancora Genova, da cui il 26 maggio il “ciclista della memoria” inizierà a salire verso il Passo della Bocchetta, passando anche dal villaggio di Cravasco, teatro di una strage nazista in cui «fu ucciso anche Nicola Panevino, magistrato a Savona, mio compaesano, nel senso che è nato nel piccolo paese lucano dove sono nato anch’io».

Bloisi durante il viaggio del 2022. Quattro anni prima era stato anche in Ucraina e Russia

È un richiamo alla storia della Resistenza al nazifascismo che resta centrale come radice dell’Europa democratica, come ricorda anche la conclusione al Passo di Mortirolo, luogo simbolo delle “Fiamme Verdi” (i partigiani cattolici bresciani) dove è ricordato anche l’ex presidente del Parlamento Europeo David Sassoli.

Il bello dei viaggi del “ciclista della memoria” è che lui si muove per lo più da solo (anche se quest’anno avrà un compagno di pedalate, Marco Bertola dell’Anpi di Gaggiano) ma dietro si crea un coinvolgimento anche collettivo. Anche quest’anno il viaggio inizia prima di inforcare la bicicletta: Giovanni Bloisi l’ha già presentato in sei incontri, tre settimane fa anche al Ccr di Ispra, il centro di ricerca della UE.

Marco Bertola, Giovanni Bloisi e Lorenzo Franzetti, in occasione della presentazione al Ccr

«Ho ancora un’altra presentazione nel mio paese il 19 aprile, un incontro organizzato dalla sottosezione del Club Alpino di Varano Borghi. Poi il 24 aprile a Cunardo, il 25 a Corteno Golgi nel Bresciano, per la posa di una panchina in ricordo di Luca Attanasio», l’ambasciatore ucciso in Congo.

E ancora il 3 maggio a Gallarate, in un evento all’Arci Cuac dove sarà intervistato da Lorenzo Franzetti. Un amico, un sostenitore, ma anche il costruttore della bicicletta “Romeo” che il ciclista della memoria ha portato fino in Ucraina, in Russia, in Israele.