Il cinema Lux aderisce all’evento per la giornata mondiale del disegno

Anche il Cinema Teatro Lux (Piazza San Donato, Busto Arsizio) partecipa all’evento che le Sale della Comunità dedicano alla giornata mondiale del disegno, in calendario il 27 aprile, ampliando però l’offerta di cinema per famiglie all’intero fine settimana.

In quella data il Coordinamento nazionale per la Programmazione di ACEC (Associazione Cattolica Esercenti Cinema), insieme ad Aliante Film, alla famiglia d’Alò, e a Bim Distribuzione, ha organizzato una proiezione speciale di Mary e lo spirito di mezzanotte, di Enzo D’Alò, per unire le famiglie (dai bambini ai nonni) di fronte alla magia dell’animazione italiana.

Tratto dal libro dello scrittore e sceneggiatore irlandese Roddy Doyle, il lungometraggio narra la toccante storia della piccola Mary, appassionata di cucina, e di sua nonna Emer, che la sostiene in questa sua attività. Le vicende sullo schermo saranno il punto di partenza per permettere alle famiglie di intavolare un dialogo su temi importanti come il lutto, la passione e le aspirazioni di vita.

Il film sarà proiettato sabato 27 alle 15.30 (ingresso 5 euro) in trasmissione simultanea in tutte le sale aderenti (una quarantina) e sarà seguito, alle 17.00, da un workshop in diretta, curato da Enzo D’Alò. Il regista condurrà un laboratorio interattivo nel quale i piccoli spettatori e i loro accompagnatori potranno scoprire ciò che è avvenuto dietro le quinte di Mary e lo spirito di mezzanotte, ma anche, in generale, le tecniche e le scelte adottate per creare un film di animazione. Come si effettua un doppiaggio? Che cos’è uno storyboard? Come possono “prendere vita” i personaggi sul grande schermo? Sono alcune delle domande che guideranno la lezione.

«Il linguaggio dell’animazione è oggi, in Italia, purtroppo relegato a uno spazio marginale – si legge in una nota dei promotori – Noi invece crediamo che le storie come quelle che Enzo d’Alò ha raccontato nel corso della sua lunga carriera possano ancora unire le generazioni. I genitori, che magari hanno iniziato da piccoli molti anni fa a vedere i suoi primi film, con i loro figli. Ma anche i nonni, che possono scegliere di accompagnare in sala i nipoti sicuri di trovare un’opera da gustare senza pericoli. Queste sono le Sale della Comunità: spazi dove il cinema non è solo un prodotto di consumo, ma dove l’arte vive e diventa relazione con le persone, scoperta, curiosità, ispirazione. È con questo spirito di ricerca che invitiamo il pubblico a non lasciarsi sfuggire questa occasione unica».

Per completare l’offerta dedicata alle famiglie, il cinema Lux propone anche il film Luca di Enrico Casarosa, sempre sabato 27 aprile, ma alle ore 21, e in replica domenica 28 alle 17 (biglietto intero 6 euro, ridotto 4 euro). Ambientato in una splendida località costiera della riviera ligure, tra Monterosso e Portovenere, il film originale Disney Pixar è la storia di formazione di un ragazzino speciale che vive un’estate indimenticabile tra gelati, pasta e lunghissimi giri in vespa. Un imperdibile inno alle amicizie che fanno crescere, alla solidarietà e all’inclusione, con le voci di Luca Argentero, Giacomo Gianniotti e Marina

Massironi.

Maggiori dettagli sulla programmazione sul sito www.cineteatrolux.com o scrivendo a info@cineteatrolux.com.