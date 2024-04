Il consigliere Astuti alla manifestazione delle persone con disabilità contro i tagli decisi da Regione

«Oggi a Milano, al fianco delle persone con disabilità e le associazioni, per manifestare contro i tagli della giunta regionale e del centrodestra lombardo. Basterebbero 10 milioni di euro per evitare questi tagli, lo 0,03% del bilancio regionale, eppure il presidente e la sua giunta continuano a non voler trovare queste risorse. È come se, con uno stipendio di 1500 euro, non si trovassero 45 centesimi. Nella sedicente regione ‘eccellenza della sanità’, il centrodestra decide di risparmiare sulla pelle dei più fragili. Inaccettabile. E, pur di evitare il confronto e, forse, l’imbarazzo, oggi il Consiglio regionale è stato convocato nel pomeriggio anziché, come di consueto, al mattino. Noi c’eravamo, al fianco di tante persone che non vogliono elemosina, ma il rispetto dei loro diritti, senza fare economia sulla vita delle persone con disabilità. Da parte nostra continueremo a chiedere a questa giunta regionale un passo indietro per ripristinare le risorse necessarie» così il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti che questa mattina ha partecipato al presidio di protesta delle principali associazioni e delle famiglie delle persone con disabilità contro i tagli ai sussidi per la disabilità e il blocco dell’accesso alla misura B1 decisi, a partire dal prossimo primo giugno, da una delibera della giunta regionale.