Il cordoglio degli amministratori della Valle per la scomparsa di Gaetano Rosnati

«Il nostro Ente si unisce al cordoglio della comunità di Caravate per la scomparsa del Vicesindaco Gaetano Rosnati. Ci vogliamo rifare alle parole del Primo Cittadino caravatese, Nicola Tardugno, che ha sottolineato come questa perdita lasci un ‘profondo senso di vuoto’ per il Comune e il territorio».

«In questo momento di dolore, Comunità Montana Valli del Verbano è vicina alla famiglia Rosnati e a tutti i componenti dell’amministrazione di Caravate». Lo rende noto il Presidente, Simone Eligio Castoldi La Giunta Esecutiva i dipendenti e i collaboratori dell’Ente».