Il CSI Bisuschio Judo brilla al Campionato Regionale Roncadelle

Il 14 aprile a Roncadelle, in provincia di Brescia si sono svolti i 22° Campionati Regionali CSI Lombardia di Judo. Sul tatami del Palasport della cittadina bresciana si sono avvicendati ben 474 Judoka, in rappresentanza di 30 società, per cercare di aggiudicarsi la palma di Campione Regionale.

Judo Bisuschio CSI era presente con 7 atleti i quali, magistralmente condotti dall’allenatore Fabio Lanza, hanno portato a casa ben 2 Campioni Regionali.

Si tratta di Littera Alessandra, cat. Ragazze F, peso 40 kg, cintura arancio e Gregorio Aylin, cat. Ragazze F, peso 28 kg, cintura bianca. Le due ragazze hanno confermato la loro bravura poiché lo scorso 10 marzo a Varano Borghi avevano conquistato il titolo di Campione Provinciale.

Di seguito la composizione della compagine della Valceresio.

1 Gregorio Aylin F 10 Ragazze bianca

2 Littera Alessandra F 10 Ragazze arancione

3 Notturno Loris M 9 Ragazzi arancione

4 Scaglione Andrea M 13 Esordienti B M bianca

6 Catena Marco M 8 Fanciulli bianca

8 Mirani Sophia F 7 Fanciulli bianca

9 Scaglione Giacomo M 10 Ragazzi bianca

Ora l’allenatore Fabio Lanza e i piccoli atleti proseguiranno con rinnovato impegno gli allenamenti. Il prossimo mese di giugno infatti, ci saranno i Campionati Nazionali che si svolgeranno a Gorle (BG). Il successo della piccola formazione varesina fa ben sperare. Tutti al lavoro quindi, allenatore, atleti e genitori, ognuno secondo il proprio ruolo e le proprie competenze, ma tutti insieme, non solo per l’aspetto tecnico sportivo, ma anche per la crescita e la formazione di questi giovanissimi.