Il dottor Silvano Lopez è il nuovo direttore sanitario di Villaggio Amico

Villaggio Amico annuncia l’arrivo del dottor Silvano Lopez che entra a far parte dell’equipe della struttura in qualità di nuovo Direttore sanitario.

Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Milano, dove successivamente si è specializzato in malattie infettive, il dottor Lopez ha conseguito il diploma in Psicoterapia alla Scuola Superiore di Formazione in Psicoterapia di Cremona e ha preso parte a vari corsi di formazione manageriale per Dirigenti e Direttori di Azienda Sanitaria. A partire dal 2007 ha svolto il ruolo di Direttore Unità Organizzativa Complessa Accreditamento e Controlli Strutture Socio Sanitarie e Direttore Unità Organizzativa Complessa Vigilanza e Controllo Strutture Socio Sanitarie e Sociali presso l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano n. 1 di Magenta. Prima di arrivare a Villaggio Amico è stato Direttore sociale prima dell’Asl Monza e Brianza e in seguito dell’Ats della Brianza, dove ha ricoperto anche i ruoli di Direttore sociosanitario e Direttore sanitario.

“Siamo molto felici di dare il benvenuto al dottor Lopez, il nostro nuovo Direttore sanitario. – ha commentato Marina Indino, Direttore generale di Villaggio Amico – La sua nomina si inserisce nell’ambito di una riorganizzazione interna alla nostra struttura che va sempre più nella direzione di un miglioramento costante nella qualità dell’assistenza. Siamo certi che il suo grande bagaglio formativo e professionale rappresenti un valore aggiunto nel servizio che ogni giorno offriamo ai nostri ospiti”.