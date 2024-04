Il duo Sabatino-Abbracciante sul palco di Varesevive

Prosegue a tambur battente la stagione del 67 Jazz Club Varese in collaborazione con Varese Vive. A una settimana di distanza dall’apprezzatissimo concerto del Canova Trio, ecco venerdì 5 aprile sul palcoscenico di via San Francesco d’Assisi un duo che ha nell’originalità, oltre che nel grandissimo talento dei musicisti, la sua cifra caratteristica. Il trombettista Andrea Sabatino e il fisarmonicista Vince Abbracciante hanno registrato nel 2021 il cd “Melodico” che è un omaggio alla musica italiana ma anche e forse soprattutto alla bravura dei due interpreti, nomi emergenti nel panorama del jazz italiano e internazionale, con un gran numero di importanti collaborazioni già all’attivo (Dee Dee Bridgewater, Sergio Cammariere, Mario Biondi, Richard Galliano, Javier Girotto, Gabriele Mirabassi, Flavio Boltro, Fabrizio Bosso, Peppe Servillo, Lucio Dalla, Ornella Vanoni, per citare solo qualche nome).

La scelta per questo lavoro, uscito però solo nello scorso mese di dicembre per l’etichetta salentina Dodicilune, è caduta su brani più o meno conosciuti di Luigi Tenco (“Angela”, “Ho capito che ti amo”), Nino Rota (dalla colonna sonora del felliniano “La strada”), Augusto Martelli (“Noi due”), Bruno Canfora (la straordinaria “Brava” scritta per Mina), Gorni Kramer (“Un giorno ti dirò”) e altri ancora. Ma le tracce originali non sono altro che il pretesto per una serie di improvvisazioni sostenute e arricchite dalla bravura di Sabatino e Abbracciante, assolutamente padroni dei rispettivi strumenti.

L’appuntamento con Andrea Sabatino e Vince Abbracciante (che fa parte di un minitour che comprende date anche a Biella, Torino, Milano e Genova) è per venerdì 5 aprile alle ore 21 nella sede di Varese Vive, in via San Francesco d’Assisi 26 a Varese; ingresso 10 euro, gradite le prenotazioni al numero 335-8208969.