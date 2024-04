Il Festival della Meraviglia scalda i motori e lancia una raccolta fondi

Si scaldano i motori per la seconda edizione del Festival della Meraviglia che si terrà a Laveno Mombello dal 17 al 19 maggio. Diverse località del comune sul Lago Maggiore ospiteranno incontri, laboratori, spettacoli e musica sul tema della meraviglia.

Ideato e promosso dall’Associazione di Promozione Sociale Casanova, in collaborazione con il Comune di Laveno Mombello e in accordo con la locale Pro Loco, il Liceo V. Sereni e le Officine dell’Acqua, dopo il debutto e il successo riscontrato lo scorso anno, il festival torna e lo fa con un programma ampio e dedicato ad un pubblico trasversale. E mentre il festival si prepara agli eventi, ha lanciato una raccolta fondi tramite la piattaforma “Produzionidalbasso” a sostegno dell’iniziativa, alla quale tutti possono partecipare.

Il programma verrà svelato durante la presentazione alla stampa a metà aprile, intanto gli organizzatori anticipano che il cuore pulsante saranno i dialoghi per il grande pubblico con personaggi di livello nazionale e talenti emergenti; gli incontri “a tu per tu” con professionisti, artisti, scienziati; gli spettacoli in prima serata in cui saranno mescolati linguaggi diversi, musica e benessere, filosofia e sport, arte e attivismo. E hanno confermato la loro partecipazione: Alberto Alessi, Barbasofia (Matteo Saudino), Gabriella Caramore, Il Claun Pimpa (Marco Rodari), Carlotta “Lotta” Sarini, i giovani delle Green School e i Giovani Pensatori.

Saranno inoltre allestite diverse mostre e installazioni fisse come: una personale dell’artista Luca Lischetti e la Wunderkammer Bialetti/Bergé con la presentazione del libro dell’artista David Bergé “Bialetti: a catalogue”. Grande novità di questa seconda edizione è il “Festival OFF”, con attività di film making, improvvisazioni musicali e letterarie, attivismo e instant art, con un programma non predeterminato per dare l’opportunità di esprimersi a quei creativi che rimangono spesso dentro le mura di una scuola, di un’azienda o dei locali della zona. ll “WUNDER-Bar” che sarà allestito sul lungolago di Laveno, sarà un luogo di ritrovo e ristoro per relatori, musicisti e pubblico durante il weekend di inaugurazione.