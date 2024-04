Il freddo riporta la neve, imbiancato il Campo dei Fiori

È tornata la neve sulle montagne, anche a quote relativamente basse. La pioggia che sta cadendo nelle città, infatti, salendo di quota è neve. Lo mostrano ad esempio le webcam in cima al Campo dei Fiori, dove si sta posando una leggera coltre bianca (nella foto in alto).

Questo colpo di coda dell’inverno potrebbe portare neve sia oggi -fino anche agli 800 metri di quota- sia domani -dai mille in su-. Le temperature sono effettivamente molto basse: praticamente in tutto il Varesotto la temperatura minima toccata questa mattina era di 4 gradi e le massime non dovrebbero superare i 10. Un copione simile sarà quello che si verificherà anche martedì mentre poi da mercoledì tornerà il sole con temperature lievemente più calde (leggi qui i dettagli del meteo).

E dove non nevica pioverà, anche tanto. “Per tutta la giornata di lunedì 22 aprile sulla Lombardia è previsto tempo perturbato, in particolare tra la notte e il mattino, in parziale attenuazione dal tardo pomeriggio -si legge nel bollettino della protezione civile-. Le precipitazioni saranno moderate diffuse sui settori occidentali e meridionali (20-30 mm/24h, con possibili picchi isolati di 40-50 mm/24h) e da deboli a moderate altrove (10-25 mm/24h); anche a carattere di rovescio o temporale. Attesi venti da moderati a forti orientali in pianura ed Appennino, con valori di velocità media compresi tra 35-50 km/h e valori di raffica tra 60-80 km/h. Ventilazione in attenuazione in serata”.

Per questi motivi è in vigore un’allerta meteo di colore giallo (ordinaria) per tutta l’area del cosiddetto nodo idraulico di Milano che comprende il basso varesotto e l’alto milanese.