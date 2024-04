Il giallista-maratoneta che da Cassano porta i libri a casa di ogni singolo lettore

«Se il lettore non va in libreria, il libro va dal lettore. Glielo porta lo scrittore, in treno o in bici».

Francesco De Palo, scrittore per passione, riassume così il senso della proposta che fa ai suoi lettori: loro scelgono di leggere, lui porta direttamente a casa il libro, muovendosi in modo sostenibile e attento all’ambiente: a piedi, in bici o in treno.

«Dal 2022 ad oggi ho scritto due romanzi gialli pubblicati da Porto Seguro» spiega De Palo. E rivolgendosi al potenziale lettore aggiunge: «Tu, se volessi, potresti comprare uno dei miei libri in libreria o tramite le librerie online o durante le presentazioni. Oppure – da oggi- puoi fartelo consegnare a casa tua (o al bar o devi preferisci tu) direttamente dall’autore, che poi sarei io», scrive nella proposta ai suoi futuri lettori.

De Palo abita a Cassano Magnago, nel Varesotto vicino a Malpensa, e assicura la consegna se si abita «entro una cinquantina di chilometri». che è un bel raggio d’azione, visto che dentro ci stanno anche Milano e forse un terzo di Lombardia.

«Nel prezzo di copertina è compreso il libro, l’autografo, la consegna a domicilio e un secondo romanzo giallo a sorpresa (usato) scelto da me per te. Il tutto a emissioni (quasi) zero».

La scelta del mezzo sostenibile è un po’ nella storia di De Palo, che per tanti anni prima della pensione ha lavorato come ferroviere, che ha una passione per la maratona (ne scrivevamo già anni fa) e che se la cava bene anche con la bici.

Lo scrittore-ferroviere-maratoneta di Cassano ha pubblicato due libri gialli, “Vittima perfetta” e “Doppia vittima”, che sono stati presentati anche in diversi incontri pubblici, hanno fatto il giro dei circoli, delle associazioni e dei gruppi di lettura del territorio vicino a Malpensa.

Molti lettori già hanno acquistato la propria copia, ma certamente l’insolita offerta del libro-consegnato-a-mano può portare nuovi appassionati delle indagini del commissario Vito Tarantino. Per prenotare copia (o copie) dei due libri e fissare la consegna c’è una mail di riferimento: iocorroforte@libero.it Poi al lettore non resta che la curiosità: De Palo arriverà in bici, in treno o di corsa?