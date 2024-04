Il Lions Club Varese Prealpi premia il carabiniere “negoziatore”

Il Lions Club Varese Prealpi ha consegnato un premio a Salvatore Giuseppe Manca, maresciallo maggiore dei carabinieri che da dodici anni lavora come “negoziatore” in situazioni molto delicate. La cerimonia si è svolta giovedì 18 aprile al Golf Club di Luvinate e ha coinvolto tutte le massime istituzioni di Varese.

Manca è nato a Sassari nel 1973 ed è carabiniere dal 1995. Lavora a Varese dal 2002, ma è nel corso degli ultimi dodici anni che si è specializzato nel trattare con individui in forte stato di crisi, con intenti autolesionistici o pericolosi per le altre persone. Un lavoro che svolge non con l’uso della forza, bensì grazie alla sua capacità di relazionarsi e guadagnare la fiducia delle persone coinvolte. L’ultimo caso più eclatante risale all’agosto del 2023, quando Manca è riuscito a far desistere una persona con disturbi psichiatrici, che voleva buttarsi nel vuoto dal tetto di una casa.

È da oltre 40 anni che il Lions CLub Varese Prealpi insieme al prefetto assegna un premio a un membro delle forze dell’ordine che nel corso dell’anno precedente si è distinto nel suo lavoro. «È un modo – spiegano i membri del Club – per far sentire la vicinanza della nostra organizzazione e di tutta la cittadinanza agli uomini e alle donne in divisa che con impegno si mettono al servizio della comunità».

La cerimonia al Golf Club di Luvinate

Alla cerimonia di giovedì hanno partecipato il presidente del Lions Club Varese Prealpi Alberto Ciatti, il sindaco di Varese Davide Galimberti, il prefetto Salvatore Pasquariello, il comandante provinciale dei carabinieri Marco Gagliardo, il questore vicario Paolo Iodice, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Crescenzo Sciaraffa, i direttori delle case circondariali di Varese e Busto Arsizio Carla Santandrea e Maria Pitaniello, il comandante provinciale del Reparto operativo dei carabinieri Alessandro Giuliani e il comandante del Nucleo investigativo David Pirrera.