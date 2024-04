Il Luinese dice addio a Daniela Locatelli, storica volontaria della CRI Luino

Tutta la comunità del Luinese piange la scomparsa di Daniela Locatelli, storica volontaria della Croce Rossa di Luino e Valli dal lontano 1985.

Con ben 39 anni di servizio volontario alle spalle, Daniela è stata una delle prime soccorritrici in ambulanza sul territorio, facendo parte di una squadra storica composta da Ivano Gatta, Mary Rigon, Milena Soma, Catia Andreoli e Nino Pellegrino. Oltre al suo ruolo di soccorritrice, Daniela ha anche ricoperto la carica di consigliera comunale a Dumenza, dimostrando un impegno costante verso la sua comunità e un forte senso di responsabilità civica.

A ricordarla, con grande affetto, profondo dolore e sincera commozione è la realtà luinese della CRI: «Per molti anni, Daniela ha dedicato la sua vita al servizio degli altri, dimostrando un impegno instancabile ed una passione incondizionata per la missione della Croce Rossa, prima come soccorritrice sulle ambulanze, poi nelle attività sociali. In questo momento di grande tristezza, desideriamo esprimere le nostre più sentite condoglianze ai famigliari di Daniela, ai suoi amici e a tutti i volontari che hanno vissuto con lei l’impegno nella nostra Comunità. La sua eredità continuerà a vivere attraverso il lavoro che svolgiamo ogni giorno, motivati dall’esempio di dedizione e di amore che ci ha lasciato». E’ con queste parole che il presidente Pierfrancesco Buchi, a nome di tutti i volontari e dipendenti della CRI Luino, la saluta.