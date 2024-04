Il maltempo guasta la festa per la fine del ramadan ai fedeli di Varese

Il maltempo ha guastato la festa alle centinaia di fedeli islamici che erano pronti a festeggiare la fine del Ramadan a Varese. La preghiera comune e il momento conviviale previsti al parco del Vivirolo sono stati annullati.

I fedeli hanno quindi celebrato nella moschea di via Giusti, divisi su tre turni. In 1500 hanno partecipato al momento di preghiera e poi l’ascolto delle riflessioni dell’imam prima di concedersi un piccolo momento conviviale. Tutto contingentato per i tempi stringati: il primo gruppo si è trovato alle 7.45, il secondo alle 8.15 e il terzo alle 8.45.

In mezz’ora la comunità ha celebrato l’Eid al-Fitr.