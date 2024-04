Il maltempo sposta le festa per Gavirate città: la cerimonia in auditorium

Sarà un evento pubblico a cui è invitata tutta la cittadinanza la consegna del Decreto Presidenziale che promuove Gavirate a Città.

L’appuntamento è per il 26 aprile alle 18 all’auditorium comunale di via Fermi: l’amministrazione ha deciso di rendere corale il momento storico, dal significato onorifico, della consegna del Decreto del Presidente della Repubblica.

Come ha detto il Sindaco Silvana Alberio è un risultato che premia gli sforzi di quanti negli anni si sono impegnati per rendere Gavirate un polo nevralgico, un centro di interesse sovra comunale, con un’offerta differenziata tra commercio, sport, turismo e cultura. Saranno invitati a parlare anche gli ex sindaci