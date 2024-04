Il Mantova calcio sale in serie B e arrivano in complimenti del presidente Fontana

In attesa di giocare la partita di turno contro il Renate a Mantova si festeggia già la promozione in serie B.

“Complimenti vivissimi al Mantova Calcio che conquista la promozione in Serie B. Ai virgiliani, che scenderanno in campo domani, è bastato il pareggio del Padova a Lumezzane, per vincere il campionato con tre giornate d’anticipo. Un torneo stradominato con una squadra solida e compatta, guidata dal bravissimo mister Possanzini e allestita dall’ottimo direttore Botturi. Il tutto sotto la regia del presidente Piccoli. Ancora complimenti e buona Serie B”.

Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sui profili Social, commenta la promozione del Mantova Calcio in Serie B.