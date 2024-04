Il Meeting giovanile di San Miniato “sorride” alla Canottieri Luino

Si è svolto a San Miniato il meeting nazionale giovanile riservato ad Allievi e Cadetti, con due giorni impegnativi anche a causa delle condizioni meteo che hanno complicato lo svolgimento delle gare.

Ottima occasione per far crescere lo spirito di gruppo in preparazione del Festival dei Giovani. La Canottieri Luino rafforza le proprie speranze in vista della più importante manifestazione giovanile del calendario della FIC con gli ottimi risultati raggiunti in terra toscana, a cominciare dall’oro di Tiago Funaro a bordo dell’otto della rappresentativa regionale della Lombardia.

Successo triplo, in quanto Tiago vince anche nel 7’20 Cadetti e nel 4 di coppia insieme a Emanuele Buzzi, Francesco Putignano e Nicolò Ioannoni. Cinque gli argenti, raggiunti grazie al doppio Cadetti (Emanuele Buzzi e Francesco Putignano), al 7,20 Allievi B (Enea Casnedi), ai doppi Allievi B (Tommaso Seminatore, Martino Scalfone) e (Manuel Mentasti, Enea Casnedi), al 7,20 Allievi B di Carmine Melone. Bronzi per Francesco Passera (quarto nel doppio allievi C con l’esordiente Daniel Paganotto) e Manuel Mentasti. Quinti Nicolò Ioannoni, l’allievo C Ernesto Masiello (anche sesto), il 4 di coppia Allievi B (Tommaso Seminatore, Martino Scalfone, Carmine Melone e Marco Ghilardi), l’allievo B Marco Ghilardi.