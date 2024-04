Il miglior prototitpo di moto: il concorso vinto da una studentessa della Carducci di Gavirate

Per il secondo anno consecutivo, la scuola Carducci di Gavirate si distingue e si aggiudica il primo premio per ordine di scuola, per il miglior progetto di sagoma di moto da essere realizzata in 3D.

Un contest creativo quello di “accendi il cervello, usa le mani” legato agli incontri offerti alle scuole sulla sicurezza stradale e senso civico organizzati dal presidente di Motomorphosis Andrea C.C.DUCATI in collaborazione con il Club Motofalchi della Polizia Locale di Milano.

Premiata quest’anno a Palazzo della Regione, l’alunna Febe Campeggi della 3C realizzerà giovedì prossimo 18 aprile, nell’aula d’arte “Scalarini” della Carducci, il suo progetto della moto Ducati in 3D come motoscrivanie.

Visto il successo di tale iniziativa la referente di educazione Civica d’istituto, professoressa di arte, Elena Invernizzi ha riproposto l’evento lunedì 15 con le classi seconde. I ragazzi hanno accolto il presidente Ducati e il collaboratore dei Motofalchi con entusiasmo, seguendo e interagendo con loro con molto interesse pronti a raccogliere la sfida il prossimo anno scolastico.