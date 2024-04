Il Museo dei fossili di Besano rende omaggio ad Antonio Stoppani

Antonio Stoppani, nacque a Lecco nel 1824, fu sacerdote ma anche scienziato, patriota e scrittore. Autore di un best-seller ottocentesco Il bel Paese, così noto e popolare da finire anche sulle etichette pubblicitarie dell’omonimo formaggio spalmabile.

A duecento anni dalla nascita, si mobilitano tanti luoghi oggetto dei suoi studi per ricordarne studi ed opere: tra questi nel varesotto vi sono Besano e Venegono Inferiore.

Dopo un primo appuntamento a marzo dedicato ai bambini, il museo di Besano propone altre due date: il 28 aprile e il 7 maggio

Domenica 28 aprile 2024 alle ore 15.00 sarà presente al Museo la professoressa Cristina Lombardo, paleontologa dell’Università degli Studi di Milano per una conferenza che ripercorra la vita del famoso abate.

Ricordato soprattutto come importante scienziato e scrittore, Stoppani, insegnò a Pavia, a Firenze e Milano, dove diresse tra l’altro il Museo Civico di Storia Naturali, ma nella sua vita da studioso non ci fu posto solo per i libri: prese parte alle cinque giornate di Milano, alla prima guerra d’indipendenza e a lunghi viaggi d’avventura per il suo tempo. Compì importanti ricerche sul territorio lombardo e uno dei luoghi delle sue scoperte fu proprio il territorio varesino con le palafitte dell’Isolino Virginia e i fossili di Besano. A conclusione della conferenza è prevista una visita con la prof.ssa Lombardo ai fossili del Museo di Besano.

L'ingresso ha il costo di 6€ per adulti e bambini (comprensivo di biglietto d'ingresso e di visita guidata) ed è possibile prenotarsi.

Proseguendo con gli eventi celebrativi dedicati ad Antonio Stoppani, martedì 7 maggio 2024 dalle ore 10 si terrà una giornata di visite straordinarie tra il Seminario di Venegono Inferiore e il Museo dei Fossili di Besano.

Durante la mattinata, sarà possibile visitare la mostra temporanea “Antonio Stoppani e il Seminario di Milano: tra fossili, libri e documenti” ricca di tracce di vita dello scienziato e, a seguire, i reperti della sua collezione da lui donati in vita ad enti scientifici e poi confluiti nel Seminario Arcivescovile alla creazione nel 1952 del museo a lui intitolato.

Per completare la conoscenza del padre della geologia italiana, alle 14.30 il gruppo si sposterà presso il Museo Civico dei Fossili di Besano per osservare la sua collezione, composta dai reperti ritrovati negli strati fossiliferi bituminosi e le cui rocce furono a lungo studiate da Stoppani nella campagna di scavo del 1863.