Il nuovo Piano di governo del territorio al centro degli incontri dei Consigli di quartiere di Varese

Il percorso di partecipazione del nuovo Piano di Governo del Territorio di Varese coinvolge anche i Consigli di quartiere con due appuntamenti in calendario.

Il primo appuntamento, previsto per questa sera mercoledì 17 aprile, è rivolto ai cittadini di Casbeno, Bosto, Schiranetta e Campigli. Il secondo, in programma l’8 maggio, è dedicato ai cittadini di Giubiano e Ospedali. Nelle prossime settimane seguiranno gli appuntamenti negli altri rioni.

L’appuntamento in programma questa sera si terrà alle 20.30 alla scuola Carducci di Casbeno. Al centro dell’assemblea del Consiglio di quartiere numero 4 il tema “Le tue idee per il futuro di Varese”. Si parlerà del percorso in atto del Pgt, lo strumento urbanistico di pianificazione del territorio, che coinvolge le diverse tematiche di verde, mobilità, cultura e turismo, sport e quartieri. Verranno inoltre presentati i nuovi consiglieri. Per informazioni: consiglioquartiere4@comune.varese.it.

Mercoledì 8 maggio alle 21 alla scuola Parini di Giubiano ci sarà l’appuntamento per il Consiglio di quartiere che fa riferimento a Giubiano e Ospedali. L’ordine del giorno prevede di approfondire idee e progetti per il nuovo Pgt, presentando i tavoli di lavoro previsti per il futuro del quartiere e della città, a partire dalle cinque città individuate dalle linee strategiche dello strumento urbanistico. L’incontro è aperto a tutti, per informazioni: consiglioquartiere12@comune.varese.it.