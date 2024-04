Il Palio di Legnano… in rosa, evento per la prevenzione del tumore al seno

Il Palio di Legnano… in rosa. Infatti, domenica 12 maggio, un pomeriggio intero verrà dedicato a tutte le donne, per ricordare loro come, a qualunque età, sia importante prendersi cura della propria salute, soprattutto di quella senologica. Questo è l’obiettivo dell’evento promosso da Humanitas Mater Domini per la sensibilizzazione del mondo femminile sul tema della prevenzione del tumore al seno.

Patrocinato dal Comune di Legnano, “Palio in rosa” – questo il nome dell’evento – si svolgerà al Castello Visconteo. Tre i momenti dell’iniziativa durante la quale la tradizione paliesca si fonderà con i concetti di prevenzione e con i racconti di donne protagoniste di storie di malattia e rinascita: dal cinema del palio alla mostra degli abiti storici femminili a firma della Fondazione Lisio, dal talk a cura delle specialiste e degli specialisti di Humanitas in cui si approfondiranno i temi della diagnosi precoce e Ricerca senologica fino alla “sfilata in rosa”, dove le castellane delle otto contrade, in abiti storici, sfileranno accanto alle donne di “Sorrisi in rosa”, il progetto di prevenzione senologica di Humanitas nato 8 anni fa, che coinvolge oltre 100 donne che hanno affrontato, o stanno affrontando, il tumore.

«Secondo le ultime stime di AIOM, in Italia oltre 800mila persone hanno una diagnosi di tumore al seno e si calcola che una donna su otto si ammalerà nel corso della sua vita – così la dott.ssa Simona Sancini, direttrice Sanitaria di Humanitas Mater Domini- Grazie alla prevenzione, alla diagnosi precoce e alla disponibilità di terapie sempre più innovative, a fronte di un’incidenza in aumento, la mortalità è in continua e progressiva diminuzione. È quindi un nostro impegno ribadire il valore della diagnosi precoce e il sostegno alla Ricerca. Ecco il perché di questo evento, che si inserisce in un programma di iniziative che vedono protagonisti Humanitas Mater Domini e i suoi specialisti, per essere sempre più parte attiva nella prevenzione ed educazione sanitaria della popolazione. Oltre a questo evento, l’ospedale, infatti, è impegnato in altre iniziative di promozione della salute, come ad esempio il Corso di Primo Soccorso rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole medie del territorio, al quale si affiancano gli eventi di prevenzione, come l’appena conclusa Open Week Donna, a cui il nostro ospedale e i centri medici Humanitas Medical Care hanno aderito con oltre 170 consulti gratuiti dedicati alla salute femminile».

«Avvicinare la cultura della prevenzione a sempre più persone, uscendo dall’ospedale. In questo caso, dove tradizione e passione si fondono in uno degli eventi storici più importanti per il territorio. Per questo motivo, Humanitas Mater Domini ha deciso di aderire quest’anno – in qualità di Partner Scientifico – al Palio di Legnano, anche in occasione del centenario della città. Il nostro ospedale è molto legato a Legnano, città dalla quale ogni anno 14mila persone si rivolgono al nostro ospedale, un dato che evidenzia come il nostro istituto sia considerato oggi tra i punti di riferimento per la salute del territorio», aggiunge Alex Carini, Amministratore Delegato dell’ospedale.

Palio in rosa: il programma della giornata, domenica 12 aprile al Castello Visconteo di Legnano.

• Dalle 14.30 – Il Palio di Legnano e la tradizione paliesca

Quattro eventi: Visti da vicino, esposizione di abiti per poter ammirare da vicino i preziosi manufatti realizzati dalle Contrade; Il cinema del Palio presso il Cenobio, gli spettatori potranno vedere su schermo i momenti più emozionanti delle ultime edizioni del Palio; In-tessuti di storia In collaborazione con la Fondazione Arte della seta Lisio, esposizione di preziosi tessuti prodotti e riprodotti nel segno del rispetto della documentazione storica con presentazione delle antiche tecniche di tessiture; Vite e trionfi Il XII secolo, la maestosità degli abiti, la varietà dei cibi, e la quotidianità lontani dalle battaglie. Tante storie, aneddoti e curiosità raccontati in un percorso guidato con totem specificamente realizzati.

• Ore 15.00 – Dalla prevenzione alla Ricerca senologica: il talk a cura degli specialisti Humanitas Com’è cambiata negli anni la cura nella donna? Come fare prevenzione e quali sono oggi i passi avanti della Ricerca senologica? Quanto è importante l’aspetto psicologico durante il percorso di cura? Ad approfondire questi temi saranno gli specialisti di Humanitas, in un talk aperto al confronto. L’evento è gratuito, ma è richiesta la prenotazione fino ad esaurimento posti magari.

• Ore 16.00 – La sfilata in rosa

Le castellane de La Flora, Legnarello, San Bernardino, San Domenico, San Magno, San Martino, Sant’Ambrogio e Sant’Erasmo sfileranno insieme ad Arianna, Barbara, Chiara C., Chiara V., Delia, Laura, Mariemma e Monica, otto donne – delle ormai centinaia – testimonial del progetto Sorrisi in Rosa di Humanitas. Vestendo gli abiti storici del Palio, concessi dalla Commissione Costumi, le sedici donne sfileranno insieme nella suggestiva cornice del Castello della città. Ad accompagnarle sulla passerella, curiosità sugli abiti indossati ma, soprattutto, il racconto delle storie di malattia e rinascita