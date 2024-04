Il Parco “Fiamme gialle” di Clivio onora la Guardia di Finanza ed educa le nuove generazioni alla legalità

Una giornata di sole splendente ha accolto a Clivio autorità, cittadini e scolaresche che questa mattina hanno partecipato all’intitolazione del parco giochi di via Plinio alla Guardia di Finanza. E’ una delle tante intitolazioni e cerimonie previste nel corso del 2024 in provincia di Varese per il 250° anniversario di fondazione della Guardia di Finanza, cerimonie che in questa zona di confine sono particolarmente sentite e partecipate proprio per la storica e quotidiana consuetudine della cittadinanza con la presenza dei “berretti verdi”.

La cerimonia ha avuto inizio con la resa degli onori al comandante provinciale della Guardia di Finanza di Varese, generale di brigata Crescenzo Sciaraffa. Dopo l’alzabandiera, sono intervenuti il sindaco di Clivio Peppino Galli, il comandante Sciaraffa e il vicario del prefetto di Varese. Madrina della cerimonia Maria Grazia Molinari, figlia di Nella Marazzi Molinari, che negli anni dell’occupazione nazifascista del nord Italia insieme al maresciallo della Guardia di finanza Luigi Cortile aiutò molti ebrei e oppositori del regime a fuggire in Svizzera. Entrambi il 21 settembre 2’23 sono stati onorati con il titolo di “Giusti tra le nazioni”, conferito proprio a Clivio.

Si è proceduto poi allo scoprimento della targa ed alla benedizione del parco, a cura del Parroco di Clivio don Marco De Bernardi.

Alla cerimonia, a cui ha partecipato un gruppo di alunni della scuola primaria Vincenzo Cattò di Clivio, con la lettura della “Preghiera del Finanziere”. Tra le autorità erano presenti anche i sindaci di Viggiù Emanuela Quintiglio, di Saltrio Maurizio Zanuso, di Cantello Chiara Catella, il presidente della Comunità montana del Piambello e vicesindaco di Cunardo Paolo Sartorio e in rappresentanza del presidente della Provincia marco magrini il consigliere Michele Di Toro.

La manifestazione si è conclusa con un brindisi augurale tra gli invitati. Il comandante Sciaraffa si è poi intrattenuto per una chiacchierata informale con i bambini della scuola Cattò, ai quali ha elargito semplici e basilari “pillole di legalità”, con l’auspicio che i valori della Guardia di Finanza e le riflessioni ascoltate nel corso della mattinata siano punti fermi della loro formazione.