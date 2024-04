Il primo evento della candidata Cassina a Malnate è nel giorno della Liberazione

La campagna elettorale di Paola Cassina, la candidata civica di centrodestra, è pronta ad essere inaugurata: la presentazione della candidata sindaco si terrà infatti il 25 aprile 2024, con inizio alle 18 al campetto delle Scuole Medie di Malnate in via Baracca 1. In caso di pioggia la presentazione si terrà nell’aula magna della scuola.

«Il 25 aprile, giorno carico di significato per la nostra nazione, è un giorno in cui celebriamo la libertà, la solidarietà e il valore della partecipazione civica, valori che guidano il nostro impegno per Malnate – spiega la nota del gruppo elettorale che la sostiene –

Abbiamo scelto di trovarci al campetto delle scuole medie perchè è un luogo simbolico, cuore pulsante della nostra comunità, per dare il via alla nostra campagna elettorale. Un posto aperto a tutti, pubblico, inclusivo e simbolo di spensieratezza, divertimento e crescita. Desideriamo aprire la campagna elettorale con una festa, condividendo gioia e speranza con tutti i cittadini di Malnate. Sarà un momento di incontro, di scambio di idee e di condivisione di progetti per il futuro della nostra città».