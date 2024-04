Il sindaco di Gavirate Alberio contro Lucchina: “Prima di parlare approfondisca con dati veritieri”

Gavirate come una “Bella addormentata”? Il sindaco Silvana Alberio non ci sta. Le parole del candidato di Vivere Gavirate Gianni Lucchina non sono piaciute all’attuale primo cittadino che replica: « In preda ai bollori della campagna elettorale, impegnato nella caccia al voto, il candidato Sindaco Gianni Lucchina si è recentemente espresso a mezzo stampa in esternazioni scoop circa lo stato della principessa (“bella addormentata”) Gavirate. Proponiamo al candidato Lucchina una vera, seria ed obiettiva passeggiata per la nostra “Città”, titolo appena conferitole dal Presidente della Repubblica su relazione del Ministro dell’Interno e col parere favorevole del Prefetto di Varese; titolo che riconosce istituzionalmente a Gavirate, indipendentemente dalla numerosità dei residenti, le qualità complessive di un aggregato urbano, dei suoi servizi e di una Comunità che hanno le radici in un passato ed un presente di assoluto rilievo. Si potrà forse così rendere conto della reale vitalità che la contraddistingue ed anche di quanto sia stato fatto in questi anni per riqualificare validamente l’arredo urbano».

Silvana Alberio replica alle accuse di immobilismo avanzate da Lucchina: « Per quanto riguarda la cultura, pare più facile dimenticare la molteplicità di eventi, incontri, giornate di studio, organizzati in campo musicale, teatrale, editoriale (. Scalarini, Rodari e Morselli in primis anche se i detrattori snob da tastiera sono sempre al mugugno) e puntare l’indice su quello che ritiene un “mancato incontro”».

Secca la replica anche all’accusa di non aver ottenuto nemmeno un finanziamento collegato al PNRR: « Quanto a PNRR e bandi solo nell’ultimo anno per Gavirate hanno sommato in ben oltre il milione di euro» senza aggiungere esempi e progetti così come bolla come “complottista” l’analisi dell’andamento delle scuole cittadine fatta da Lucchina secondo il quale i risultati non sono frutto della denatalità.

« Infine riguardo all’area feste vorremmo nuovamente ricordare al candidato Lucchina che è in essere una precisa convenzione con la Pro Loco che comprende già quanto dichiara nel suo presunto obiettivo programmatico….dovrebbe ben saperlo. In conclusione invitiamo il “novello aspirante Principe” con ambizioni da “pilota” ad approfondire con dati veritieri prima di rilasciare generiche, qualunquistiche e stereotipate dichiarazioni».