Il successo di Strade in festa a Masnago con famiglie e bambini

La prima edizione di Strade in festa a Masnago, domenica 21 aprile, è stata un successo, senza traffico ma con tanta vitalità, colori, musica, risate di bambini e incontri.

L’evento promosso dalle associazioni Genitori della scuola primaria Locatelli (IC Varese 3- Vidoletti) e Amici della Fondazione Tallachini – asilo paritario – e dall’Oratorio di Masnago ha coinvolto tante famiglie e bambini in una giornata di allegria che rinforza la collaborazione tra i principali enti educativi del quartiere.

“Se potessimo vedere il mondo con gli occhi dei bambini vedremmo la magia ovunque – scrivono i promotori citando un aforisma – Questo sguardo è stato il regalo dei bambini che ha reso magica la giornata”.

Durante tutto il pomeriggio le strade di via Amendola e via Piemonte sono state teatro di svariati laboratori : attività di disegno creativo, di coloritura, di ritaglio e di movimento organizzati dalla scuola materna Tallachini e dalla scuola primaria Locatelli e dei veri e propri “percorsi sensoriali” attuati dall’erboristeria Erbincanto e da Avbar_arte.

In questa bella domenica primaverile le strade sono state rallegrate anche da giochi “di una volta” in legno, dal trenino che ha divertito i più piccoli, dalle bancarelle per la vendita e da quella dedicata al trucco dei bambini.

I volontari della Croce Rossa hanno permesso ai piccoli di salire sull’ambulanza e spiegato il suo funzionamento, il mago Andrea Abbruzzese ha fatto divertire i bambini con i suoi gonfiabili e un apicoltore ha fornito gustosi assaggi di miele.

Il trio Selene, composto da tre compagne della terza del Liceo Musicale Manzoni di Varese, ha deliziato l’atmosfera con la propria abilità strumentale e canora: Alice con l’arpa, il flauto traverso e il canto, Greta con la chitarra e il violoncello e Marianna con il canto e la tastiera.

Infine Martin Stigol, fondatore dell’associazione Progetto Zattera Teatro, ha intrattenuto i piccoli con un simpatico spettacolo di storie e con la sua bravura di “mangiafuoco” nel giardino della scuola primaria Locatelli.

Grandi e piccini hanno partecipato a Strade in festa già dal mattino, partecipando alla messa e ai momenti conviviali durante l’aperitivo offerto dalle associazioni e il pranzo al Bar Social, al Bar Vecchia Masnago e al ristorante Al Posto Giusto, che hanno pensato a menù appositi a prezzi speciali per l’occasione. Graditissimo e partecipato anche il momento della merenda con i gelati offerti dalla Pasticceria Lamperti di Casbeno/Buguggiate.