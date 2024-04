Il Teatro Sociale di Luino monumento nazionale, richiesta accolta dal governo

Nei giorni scorsi, l’onorevole Andrea Pellicini ha presentato l’ordine del giorno alla Camera dei Deputati finalizzato a far dichiarare monumento nazionale il Teatro Sociale di Luino. Una proposta, accolta favorevolmente da parte del Governo.

L’ordine del giorno è stato presentato nell’iter della proposta di legge che stabilisce i requisiti affinché un teatro italiano possa essere dichiarato monumento nazionale: l’avere almeno cento anno di storia e possedere delle caratteristiche architettoniche di pregio.

«Il Teatro Sociale di Luino, inaugurato nel 1889 – ha dichiarato il deputato – ha i requisiti previsti dalla legge per essere dichiarato monumento nazionale. Come si evince dal contenuto dell’ordine del giorno, si tratta di un immobile di pregio in cui sono state da sempre ambientate opere di tutti i generi, ivi comprese quelle scritte ed interpretate personalmente dal Premio Nobel Dario Fo, che proprio a Luino visse per molti anni. Si tratta di un riconoscimento culturale di grande prestigio che va assolutamente perseguito. Ho già scritto al Sindaco Bianchi perché la volontà in tal senso del Comune di Luino è fondamentale. Sono certo che si potrà lavorare insieme per questo obiettivo».