Il torneo di calcio “over 30“ a Casciago sotto il segno del divertimento

Un divertente appuntamento sportivo sta arrivando a Casciago il prossimo 5 maggio 2024, dove si terrà l’attesissimo 1° Torneo Interaziendale di calcio per la categoria Over 30. Organizzato dall’A.S.D. San Michele Calcio, questo evento promette di essere un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati del calcio amatoriale. Con la partecipazione di squadre costituite da Avvocati, membri dell’A.N.P.S. (Associazione nazionale polizia di stato), giocatori del S. Michele e i coraggiosi Vigili del Fuoco, il torneo si svolgerà in un formato emozionante e dinamico: un quadrangolare. I match saranno giocati seguendo un format conciso ma intenso, con qualificazioni da 30 minuti e finali da due tempi da 25 minuti ciascuno.

Ecco come si svilupperà la giornata: 9:30 – Avvocati vs A.N.P.S.

10:15 – A.N.P.S. vs San Michele

11:00 – San Michele vs Vigili del Fuoco

11:45 – Vigili del Fuoco vs Avvocati

14:30 – Vigili del Fuoco vs A.N.P.S.

15:15 – Avvocati vs San Michele

16:00 – Finale per il 3° e 4° posto

16:45 – Finale per il 1° e 2° posto

18:10 – Cerimonia di premiazione

Oltre all’azione sul campo, sarà presente uno stand gastronomico che delizierà i palati di atleti e tifosi. Con possibilità di prenotare menù per le squadre entro il 27 aprile, l’organizzazione non lascia nulla al caso per assicurare una giornata memorabile. Per chi desidera avere maggiori informazioni o effettuare prenotazioni, è possibile contattare l’organizzazione ai seguenti numeri: 347.4885293 – 342.1332998 – 345.8301736.

Questo evento rappresenta una splendida opportunità per rafforzare lo spirito di comunità, condividere la passione per lo sport e godere di momenti di convivialità in un contesto di sana competizione.

In conclusione, il 1° Torneo Interaziendale di Casciago promette di essere una festa dello sport e della comunità, dove il calcio diventa il pretesto per unire persone di diverse professioni in una giornata all’insegna del divertimento e del gioco di squadra. Non perdete l’opportunità di far parte di questo evento unico.