Il Varese ospita il Pinerolo, “Non mi fido, abbiamo già pagato dazio”

Giornata numero 35 di campionato per il Città di Varese, che per la penultima volta per questa stagione scenderà in campo al “Franco Ossola”. Avversario di turno (domenica 14 aprile ore 15.00) sarà il Pinerolo, squadra piemontese che è in piena lotta salvezza e cercherà di prendersi dei punti per provare a evitare i playout. I biancorossi invece hanno l’obiettivo di confermarsi al terzo posto, anche perché tra una settimana ci sarà la sfida di alta classifica in casa del Chisola secondo.

Mister Corrado Cotta traccia la via: «Vogliamo continuare a mantenere la nostra posizione quindi dobbiamo pensare a noi e al tipo di partita da affrontare. Avremo di fronte un avversario in cerca di punti, sono gare che ancora prima sai che tipo difficoltà portano. Non è una sfida scontata, ognuno ha le proprie motivazioni per arrivare al proprio obiettivo. Dobbiamo allenarci al meglio fino all’ultima partita e sono sicuro che la mia squadra non mancherà sotto questo punto di vista».

Nessun indisponibile in casa varesina – escluso Paolo Pisan, che ha terminato in anticipo la stagione – con mister Cotta che avrà parecchie scelte da fare, particolarmente tra centrocampo e attacco. «Stiamo abbastanza bene – spiega l’allenatore -, anche chi doveva alzare la condizione lo ha fatto. Domani sceglierò in base a chi si è allenato bene in settimana e alla gara che vogliamo fare. Non mi fido del Pinerolo, anche perché abbiamo già pagato dazio, come contro il Pont Donnaz. Le sorprese ci sono, loro hanno dei problemi ma noi dobbiamo guardare a noi sapendo di dover vincere».

DIRETTAVN – La gara dei biancorossi è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti e Nicora Azzate (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 15 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.

SERIE D GIRONE A – XXXV GIORNATA

Alba – Chieri; Albenga – Chisola; Alcione – Bra; Asti – Gozzano; Borgosesia – Lavagnese; Varese – Pinerolo; Fezzanese – Pdhae; Ligorna – Sanremese; Rg Ticino – Derthona; Vado – Vogherese.

CLASSIFICA: Alcione 72; Chisola 66; Varese 60; Bra 59; Ligorna, Rg Ticino 58; Asti, Vado 55; Albenga (-2) 54; Fezzanese 45; Sanremese 42; Lavagnese, Gozzano 40; Derthona, Vogherese 37; Chieri 35; Pinerolo 34; Alba 30; Pdhae 22; Borgosesia 16.