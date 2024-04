Il Varese punta quota 63. Intanto in Serie D arrivano Alessandria e Imperia

Mancano quattro giornate alla fine del Girone A di Serie D e il Città di Varese vuole chiudere al meglio la stagione, almeno con la qualificazione ai playoff. Dopo la vittoria di Tortona i biancorossi sono tornati ad allenarsi al centro sportivo delle Bustecche. La pioggia e il vento hanno sferzato le sedute di martedì e mercoledì dirette da mister Corrado Cotta in previsione della prossima gara di campionato, domenica 14 aprile al “Franco Ossola” contro il Pinerolo.

ROSA QUASI AL COMPLETO

E il tecnico biancorosso sta lavorando con la rosa praticamente al completo. Con il recupero dalla squalifica di Davide Bernacchi, l’unico assente per la prossima partita sarà Paolo Pisan, che nei prossimi giorni subirà l’operazione chirurgica al ginocchio infortunato. Per mister Cotta, soprattutto a centrocampo e in attacco, ci sarà quindi grande possibilità di scelta in vista delle ultime 4 partite della stagione regolare.

QUOTA 63

I due successi di fila contro Sanremese e Derthona hanno portato 6 punti in dote utili per riprendersi il terzo posto in classifica e salire a quota 60 punti. Il miglior risultato nei tre anni precedenti del Città di Varese in Serie D fu 63 punti, l’anno che culminò con la vittoria dei playoff (38 nel 2020-21, 33 l’anno scorso). L’obiettivo quindi per Vitofrancesco e compagni sarà quello di migliorare il risultato ottenuto nel 2022. Già ottenendo tre punti contro il Pinerolo si pareggerà quel risultato, con le successive tre gare utili per arrotondare i numeri.

PIAZZE IMPORTANTI

Con un occhio alla prossima stagione, dando per scontato che il Varese sarà ancora in Serie D, nell’ultimo fine settimana sono arrivati dei verdetti importanti. L’Alessandria, con la sconfitta di Fiorenzuola, è matematicamente retrocessa dal Girone A di Serie C. I grigi, dopo un’annata davvero difficile, proveranno a ripartire con una nuova società che, si spera, possa ridare un futuro a una piazza importante. In Serie D ritorna anche l’Imperia, anche se quesa volta il risultato è positivo. La squadra nerazzurra, dopo due anni in Eccellenza, ha vinto il campionato ligure festeggiando così il ritorno nella massima serie dei dilettanti. Entrambe le squadre, salvo rivoluzioni, dovrebbero far parte del Girone A della prossima Serie D. Chissà se saranno avversarie del Varese. Non ci sarà invece il Borgosesia, condannato anche dai numeri e prima squadra retrocessa del girone. I granata, che sono stati guidati prima dal varesino Simone Moretti e poi da Roberto Cretaz, sono ancora fermi a quota 16 punti; 3 dei quali ottenuti contro il Varese.