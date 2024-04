Il Varese vuole battere la Vogherese per non salutare il “Franco Ossola”

Con la Vogherese si sono aperti per la prima volta i cancelli del “Franco Ossola” in stagione per la Coppa Italia (leggi qui) e proprio con la Vogherese (domenica 28 aprile ore 15.00) sarà anche l’ultima casalinga del campionato per il Varese. Ma i ragazzi di mister Corrado Cotta proveranno a far sì che quella di domenica non sia l’ultima stagionale a Masnago, con i playoff che potrebbero portare una nuova sfida casalinga. I biancorossi infatti andranno in cerca di punti per consolidare il terzo posto, che significherebbe giocare almeno la prima degli spareggi davanti al pubblico amico. In questo momento la classifica – che ha già incoronato campione l’Alcione – vede il Chisola ormai sicuro della seconda piazza a quota 69 punti, mentre Varese ed Rg Ticino condividono la piazza a quota 64. Nelle ultime due gare si vedrà chi avrà la meglio e riuscirà a chiudere davanti. Per i biancorossi, dopo l’impegno casalingo contro la Vogherese, ci sarà la trasferta di Gozzano per chiudere la stagione regolare, mentre i ticinesi prima ospiteranno la Lavagnese e poi viaggeranno proprio a Voghera.

Vitofrancesco e compagni dovranno pensare una gara alla volta per mettersi in tasca più punti possibile. Anche perché la Vogherese non è ancora salva e cercherà di strappare qualche punticino per avere la certezza matematica di confermare la categoria. Lo sa bene mister Cotta, che non aspetta una gara facile: «Sarà una partita apertissima perché giocheremo contro una squadra che non ci può regalare niente, anzi. Molto dipenderà anche come la Vogherese cercherà di affrontarci, se avrà un atteggiamento più aperto o chiuso. Il trend per noi è positivo e la vittoria sul Chisola ha dato consapevolezza a qualche giocatore e all’identità del gruppo. Sono vittorie che danno entusiasmo a livello mentale e sono messaggi che vogliamo dare a noi ma anche ai nostri tifosi».

E per l’occasione il Città di Varese ha chiamato a rapporto tutte le squadre giovanili, che riempiranno il “Franco Ossola” con il proprio entusiasmo e verranno applaudite a inizio partita.

DIRETTAVN – La gara dei biancorossi è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti e Nicora Azzate (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 15 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.