Ilaria Salis candidata alle europee con Alleanza Verdi Sinistra nel collegio NordOvest

Ilaria Salis sarà candidata alle Europee con la lista di Alleanza Verdi Sinistra nel collegio NordOvest L’ufficializzazione del nome della docente italiana detenuta da 13 mesi in Ungheria arriva dopo che da giorni erano circolate indiscrezioni in proposito.

«Avs – si legge in una nota dell’alleanza – in accordo con Roberto Salis ha deciso di candidare sua figlia Ilaria, detenuta in Ungheria, in condizioni che violano gravemente i diritti delle persone, nelle proprie liste». Una scelta – si puntualizza – che punta a “tutelare i diritti e la dignità di una cittadina europea». L’obiettivo dichiarato è anche quello di generare intorno al suo nome «una grande e generosa battaglia affinché l’Unione Europea difenda i principi dello Stato di Diritto».