In 200 alla serata benefica per l’Alzheimer Café Accorsi

Duecento partecipanti alla serata benefica in favore di Alzheimer Café Accorsi al Taste di Busto Arsizio, che nei giorni scorsi ha ospitato un aperitivo con musica e un allestimento di opere d’arte grazie al quale una parte dell’incasso è stato devoluto al progetto nato ormai un anno fa per supportare le persone che vivono con demenza e i loro caregiver.

«Se la demenza fosse un’azienda – ha sottolineato durante la serata Sara Gioia, direttore di progetto, per «dare un’idea del grandissimo impatto a livello mondiale che ha la demenza» -, con i numeri delle persone che si ammalano avrebbe un valore economico di 818 milioni di dollari: sarebbe la 18° potenza economica a livello mondiale. Ed è un numero destinato a crescere: nel 2050 l’80% di chi è qui stasera sarà un caregiver di una persona fragile o con decadimento cognitivo o sarà affetto da demenza».

Ed è su questo presupposto che è nato, ormai un anno fa, il progetto dell’Alzheimer Café Accorsi, che oggi è «un luogo fisico con due sedi, una a Busto Arsizio in Casa di Corte Nuova e una a Legnano in RSA Accorsi, ed è un luogo virtuale, grazie ai canali social – come ha spiegato Stefania Maffei, direttore scientifico di progetto -. È un luogo quotidiano, un luogo dove le persone che vivono con demenza si incontrano, si incontrano i loro caregiver, parliamo di demenza, parliamo di fatica e di strategie per superarla».

«Nel luogo fisico Alzheimer Cafè Accorsi organizza settimanalmente un incontro di due ore dedicato ad attività di terapia non farmacologica per le persone che vivono con demenza, come arteterapia, musicoterapia e pet therapy – ha aggiunto Maffei -. Contemporaneamente, per il caregiver che li accompagna c’è un momento di supporto psicologico con il nostro psicoterapeuta o un momento di incontro con il geriatra, con l’avvocato, con il fisioterapista per imparare strategie ed elementi della malattia, perché riteniamo che conoscere sia l’arma vincente per affrontare la fatica del quotidiano. Nelle pagine social settimanalmente Alzheimer Café Accorsi pubblica un breve contenuto video di formazione ed informazione su che cos’è la demenza, ma anche qualche strategia, qualche metodo per affrontare le difficoltà del quotidiano»