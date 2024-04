In 200 per le strade di Bobbiate in occasione della Family3FunRun/Walk

La prima edizione della Family3FunRun/Walk si è conclusa con un grande successo, registrando quasi 200 partecipanti che hanno animato le strade del quartiere di Bobbiate. L’evento ha visto un’ampia varietà di partecipanti, dai bambini ai nonni, passando per genitori, insegnanti, e persino amici a quattro zampe.

La “gara” ha preso il via con grande entusiasmo, con la Brusa Family che si è guadagnata il primo posto al traguardo. Subito dietro di loro, un gruppo di bambini ha mantenuto un ritmo costante dall’inizio alla fine, mostrando una sorprendente determinazione atletica. Successivamente, gli altri partecipanti, inclusi intere famiglie con bambini in passeggino e amici a quattro zampe al seguito, hanno percorso il percorso festoso, contribuendo a creare un’atmosfera gioiosa.

Al termine della corsa, tutti i partecipanti sono stati premiati con una medaglia. Inoltre, è stato organizzato un ristoro per tutti con acqua e mele, ben accetti dopo lo sforzo fisico. Il premio per il maggior numero di iscritti è stato assegnato alla classe 4A, che ha ricevuto un pacco premio ricco di materiale scolastico e cancelleria, stimolando così l’entusiasmo e la partecipazione scolastica.

Il presidente dell’associazione, Alessandro Gatta, ha condiviso il suo entusiasmo per il successo dell’iniziativa: «Questa è stata una giornata eccezionale, che ha superato tutte le nostre aspettative. È stato gratificante vedere così tante persone unirsi e partecipare con gioia e spirito festoso. Questo evento non solo promuove il benessere fisico, ma rafforza anche il senso di appartenenza alla nostra scuola. Inoltre, i proventi ottenuti ci consentiranno di finanziare le necessità dei nostri bambini. Siamo davvero grati per il sostegno e l’entusiasmo mostrati da tutti».

Dopo il successo della prima edizione, gli organizzatori sono ottimisti riguardo alla possibilità di rendere la Family3FunRun/Walk un appuntamento annuale, continuando a promuovere salute, sport e coesione sociale a Bobbiate.