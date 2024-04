In biblioteca la rassegna culturale “Utopie e Distopie” dell’IMA di Castellanza

È stata inaugurata giovedì 4 aprile “UTOPIE E DISTOPIE – libri e mondi possibili”, la rassegna culturale dedicata al piacere della lettura a cura dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Castellanza, in collaborazione con la Biblioteca Civica e patrocinata dal Comune. Alla presenza delle autorità comunali, il Sindaco Mirella Cerini, il Vicesindaco Cristina Borroni e l’Assessore all’Istruzione e alla Cultura Davide Tarlazzi, gli alunni delle classi terze della scuola secondaria hanno presentato il progetto che li ha impegnati nel corso di tutto l’anno: un viaggio attraverso un mondo letterario da scoprire o da riscoprire, raccontato attraverso un’installazione artistica di loro realizzazione e una performance di lettura, musiche e gesti simbolici. All’inaugurazione ha partecipato anche Vocal Dreams, il coro della scuola, in partenza per il Festival di Primavera di Montecatini Terme, dove si riuniranno cori scolastici da tutta Italia.

Il progetto terze è un impegno annuale della scuola secondaria dell’Istituto Maria Ausiliatrice fin dall’anno scolastico 2017 – 2018: un progetto didattico che stimoli e metta alla prova le competenze degli allievi sotto la guida dei docenti dell’istituto e che si ponga inoltre al servizio della vita culturale della Città di Castellanza, arricchendola di nuovi appuntamenti.

Gli alunni sono stati divisi in gruppi di classi miste, che hanno lavorato tutto l’anno sulla rielaborazione personale di un libro che trattasse di utopie o distopie, ovvero mondi ideali e mondi davvero poco desiderabili, futuristici o del presente. Per tre sabati consecutivi, inoltre, gli alunni animeranno a gruppi i pomeriggi presso la Biblioteca Civica, raccontando il loro libro ed eseguendo la loro performance in versione integrale. Sabato 6 aprile alle ore 17 si comincia con il capolavoro distopico di George Orwell “Animal Farm” e con il racconto futuristico “Mecanopolis”, dello scrittore spagnolo Miguel de Unamuno. Sabato 13 aprile alla stessa ora, altri due gruppi di alunni ci racconteranno il classico “Viaggio al centro della Terra” di Jules Vernes e “L’uomo che piantava gli alberi” di Jean Giono, in concomitanza con l’inizio della Green Week della sostenibilità che impegnerà tutto l’Istituto Maria Ausiliatrice, in particolare la scuola primaria. Infine, sabato 20 aprile alle 16 sarà la volta di “Fahrenheit 451” di Ray Bradbury e di “Il sentiero dei nidi di ragno” di Italo Calvino, con la partecipazione dell’Associazione ANPI di Castellanza (che inaugurerà lo stesso giorno la propria mostra) e del coro Vocal Dreams.

«Per la nostra città la Biblioteca civica è il luogo della cultura più importante – ha commentato Davide Tarlazzi, Assessore all’Istruzione e alla Cultura del comune di Castellanza. – Le biblioteche in questi anni si stanno trasformando e anche tutti noi ci stiamo impegnando per rendere questo luogo – già bello, stimolante e con un ricco patrimonio – sempre più un punto di riferimento e un soggetto attivo nella vita culturale della città. Sono quindi molto contento che anche la scuola secondaria dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Castellanza concorra e partecipi a questo obiettivo scegliendo di portare in Biblioteca la rassegna “Utopie e distopie – libri e mondi possibili”. Per un amministratore è bello vedere che le opportunità presenti in città vengono riconosciute e utilizzate, è bello vedere ragazze e ragazzi che sotto la guida di docenti capaci si mettono in gioco e, con audacia, desiderano rivolgersi a tutta la comunità. Andiamo dunque ad ascoltare questi ragazzi, a osservarli in azione, a conoscerne il lavoro: sono sicuro che ci farà solo bene!».