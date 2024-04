In Comune a Casciago sfilano i gioielli di Mariagiovanna Micali

L’evento “Microrganismi: la natura come forma d’arte primordiale” ispirata alle illustrazioni del biologo e naturalista Ernst Haeckel in programma sabato 20 aprile alle 18 in Sala dei Papi a Casciago

Sabato 20 aprile alle 18:00 il Comune di Casciago ospiterà nella propria sede di Villa Castelbarco Albani un evento che celebra la natura come forma d’arte primordiale.

Il territorio di Casciago è inserito in una regione in cui la presenza dell’acqua, con i laghi e corsi d’acqua che la caratterizzano e la impreziosiscono, è un aspetto fondamentale del paesaggio. La serata sarà occasione per condividere con i casciaghesi e con tutto il territorio una storia che collega, attraverso l’acqua, un biologo naturalista tedesco dell’800 con un’artista di oggi.

Ernst Haeckel (1834–1919) è stato uno scienziato, evoluzionista, filosofo e medico tedesco che ha trascorso la vita studiando la flora e la fauna dalle montagne più alte fino agli oceani più profondi, ma anche un artista capace di riprodurre le più piccole creature che popolano le acque coniugando la precisione scientifica e un senso universale del bello.

Mariagiovanna Micali è una creativa che ha le sue radici in un altro territorio dove l’acqua – il mare in questo caso – domina il paesaggio, e ha portato con sé dalla sua terra l’amore per la bellezza veicolato da quelle arti cosiddette minori che si esprimono attraverso l’antico saper fare di generazioni di donne artigiane ed artiste.

Il percorso di questi due creativi si è virtualmente incrociato, e Casciago ospiterà nella splendida Sala dei Papi le opere scaturite da questo incontro, presentandole in una sfilata di gioielli ispirati ai microorganismi acquatici e realizzati con l’antica tecnica del pizzo chiacchierino impreziosito da materiali pregiati.

«Siamo sempre felici di aprire le nostre porte alla popolazione per celebrare la bellezza – quella della natura, quella del territorio e del paesaggio, quella creata dalle mani degli artisti. La nostra ambizione è offrire quante più occasioni possibili per godere della bellezza e dell’arte in un contesto che vi si presta naturalmente, come la Villa Castelbarco», spiega il sindaco Mirko Reto.

“MICRORGANISMI: LA NATURA COME FORMA D’ARTE PRIMORDIALE”

Sfilata di gioielli di Mariagiovanna Micali ispirati alle illustrazioni del biologo e naturalista Ernst Haeckel

Sabato 20 aprile

Ore 18:00

Sala dei Papi in Villa Castelbarco (Palazzo Comunale di Casciago)

Largo De Gasperi 1, Casciago