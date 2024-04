In distribuzione il nuovo informatore di Castronno: un ponte tra comunità e territorio

È in distribuzione in questi giorno il primo numero del nuovo informatore di Castronno.

Il “giornalino”, curato dalla redazione di Varesenews, si propone come uno strumento di informazione e connessione per le famiglie di Castronno e di Sant’Alessandro. L’obiettivo è quello di offrire uno sguardo sui progetti realizzati nel territorio, raccontare le dinamiche demografiche in atto e le molteplici attività delle associazioni locali.

Non mancano le inserzioni pubblicitarie, che riflettono la vivacità e la varietà delle attività commerciali non solo di Castronno, ma anche dei paesi limitrofi: l’informatore offre così un’ulteriore vetrina per la promozione del territorio.

Ma l’aspetto più significativo di questo progetto editoriale è la volontà di coinvolgere attivamente la comunità. Stiamo già raccogliendo il materiale per il nuovo informatore e, subito dopo le elezioni amministrative, prepareremo un nuovo numero con la collaborazione dei gruppi di opposizione e di tutti coloro che vorranno dare un contributo.

