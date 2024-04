In Italia in netto calo l’erogazione di mutui per la casa

Nel quarto trimestre del 2023 gli italiani hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 10.822,1 milioni di euro, rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente si registra una variazione delle erogazioni pari a -15,8%, per un controvalore di -2.032,5 milioni di euro.

Il dato è stato reso noto da Kìron Partner spa che ha analizzato l’andamento dei finanziamenti finalizzati all’acquisto dell’abitazione concessi a livello nazionale nell’ultimo trimestre 2023. L’analisi fa riferimento al report “Banche e istituzioni finanziarie”, aggiornato e pubblicato da Banca d’Italia.

«La fotografia – sottolinea Renato Landoni, presidente Kìron Partner spa – indica ancora un ridimensionamento nell’erogazione del credito concesso alle famiglie, che conferma la tendenza sia del terzo trimestre 2023 (quando la variazione è stata pari a -24,7%) sia del secondo trimestre 2023 (-33,3%). Gli ultimi dodici mesi si sono chiusi con 41.240,8 milioni di euro erogati, con una variazione pari a -25,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente».