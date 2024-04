In Italia un aumento preoccupante dei casi di autismo. La risposta della Fondazione Piatti

In Italia, la frequenza dei casi di autismo è in costante aumento, un fenomeno che pone sfide significative nel campo della salute mentale e del supporto sociale. Secondo dati recenti, circa 5.000 nuovi casi di autismo vengono registrati ogni anno, con una media di 14 diagnosi al giorno. Questi numeri evidenziano una tendenza preoccupante che richiede una risposta immediata e efficace da parte delle istituzioni e delle organizzazioni non governative.

Tra le entità che si stanno facendo avanti per affrontare questa emergenza c’è la Fondazione Renato Piatti, un’organizzazione impegnata da 25 anni nel supporto alle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale. Con un focus crescente sui disturbi dello spettro autistico, la Fondazione si è posizionata al centro degli sforzi per fornire cure e supporto alle famiglie colpite.

I tempi di attesa per l’accesso ai percorsi di cura per l’autismo sono mediamente di due anni, un ritardo che può avere gravi conseguenze sullo sviluppo e sul benessere dei bambini e delle loro famiglie. Tuttavia, la Fondazione Renato Piatti si impegna a ridurre questa attesa attraverso l’espansione dei suoi servizi e la creazione di nuove opportunità di intervento.

Attualmente, la Fondazione accoglie più di 400 bambini in 3 Centri Terapeutici Riabilitativi Semiresidenziali distribuiti tra Milano, Varese e Besozzo. Questi centri offrono un ambiente dedicato alla cura e al supporto delle persone con disturbi dello spettro autistico, garantendo un intervento precoce e continuativo nel tempo.

Un esempio tangibile dell’impegno della Fondazione Renato Piatti è il progetto atletica, che ha dimostrato di essere efficace nel migliorare la qualità di vita dei bambini affetti da autismo. Attraverso questo progetto, i bambini hanno l’opportunità di partecipare a sessioni sportive strutturate che non solo favoriscono lo sviluppo fisico, ma anche quello sociale e emotivo.

Tuttavia, nonostante i progressi compiuti, il bisogno di servizi per bambini con disturbi dello spettro autistico rimane alto. La Fondazione Renato Piatti è determinata a continuare la sua missione di supporto alle famiglie colpite da questa condizione, collaborando con istituzioni, aziende e privati per garantire un futuro migliore per tutti i bambini autistici.

In occasione della Giornata Internazionale dell’Autismo, l’attenzione si concentra sull’urgenza di rispondere a questa emergenza con azioni concrete e collaborative. La Fondazione Renato Piatti lancia la sua iniziativa “Campioni di Solidarietà” in occasione della Milano Marathon 2024, invitando podisti e amanti della corsa a unirsi alla squadra per raccogliere fondi a sostegno della terapia in acqua per i bambini con disabilità e autismo. Grazie a questa iniziativa e al contributo di partner come Kimberly-Clark e Tesi Group, la Fondazione spera di raccogliere fondi sufficienti per garantire un futuro luminoso per tutti i bambini autistici d’Italia.