La Polizia di Stato celebra i suoi 172 anni, a Gallarate la festa per uomini e donne in divisa

La Polizia di Stato festeggia i 172 anni di attività al Maga di Gallarate. Un momento di festa e di encomi, per gli agenti e i funzionari che operano in una provincia popolosa, quella di Varese, con competenze anche su un confine di Stato e su un aeroporto internazionale, quello di Milano Malpensa.

La giornata si è aperta davanti al Commissariato di Pubblica Sicurezza di via Ragazzi del ’99, dove è stato ricordato l’agente Vincenzo Di Puppo, ucciso dai rapinatori in via Manzoni – centro di Gallarate – nel 1980.

Poi la cerimonia al Maga: «Nella provincia di Varese i dati relativi all’ordine pubblico sono confortanti, lo si può affermare con orgoglio» ha detto il questore Michele Morelli, il più alto in grado, insieme al prefetto Salvatore Pasquariello, presente insieme agli alti gradi di altri Corpi dello Stato, a partire da Guardia di Finanza e Carabinieri.

Dopo il messaggio del Presidente della Repubblica, il questore ha ricordato nel suo discorso anche gli aspetti storici della Polizia, partita dalla costituzione (1852, appunto) del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, a lungo rimaste anche nell’Italia del Dopoguerra un corpo a ordinamento militare, fino alla riforma del 1981 che ha unificato le carriere degli agenti e quelle dei funzionari civili del Ministero dell’Interno, dando vita alla Polizia come corpo civile.

Morelli ha ricordato le sfide della Polizia a tutti i livelli, dai reati contro il patrimonio all’antiterrorismo, dalla prevenzione dellla violenza sulle donne all’ordine pubblico. I dati sono confortanti anche se spesso la sicurezza percepita a è inferiore a quella reale, soprattutto per alcune tipologie di reati: «Al pari di altre province anche la nostra è teatro di fenomeni criminali di grande allarme sociale quali spaccio nei boschi, truffe agli anziani, furti in abitazione e violenza di genere da contrastare con ogni mezzo repressivo e preventivo».

All’interno del museo di Gallarate sono stati allestite specifiche aree per mostrare agli studenti della città le diverse specialità di polizia, anche con aspetti “di richiamo”, come l’attività di polizia scientifica. All’aperto anche una collezione di mezzi della Polizia, dalla jeep Willis ereditata dagli americani (in colorazione verde oliva) ai veicoli più moderni.

La giornata ha visto anche la consegna di encomi ed onorificienze ad agenti e funzionari per episodi avvenuti sul territorio della provincia di Varese: al di là delle statistiche (qui) alcuni dei principali episodi sono richiamati anche nella relazioni qui di seguito.

UFFICIO DI GABINETTO

Nel corso del 2023, sul territorio del capoluogo e della provincia, sono stati predisposti, complessivamente, 527 servizi finalizzati alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Di questi, 186 sono stati programmati per eventi sportivi e, in particolare, per gli incontri di basket – Lega Serie A, calcio con le squadre che militano nei campionati di Lega Pro, Serie D e hockey. Sempre in ambito sportivo, di particolare rilievo sono stati i servizi finalizzati alla gestione dell’ordine pubblico in occasione delle diverse gare ciclistiche internazionali tra le quali si citano la Tre Valli Varesine, la Gran Fondo, la corsa Bernocchi e il trofeo Binda, valevole per la coppa del mondo femminile. Inoltre, più di 100 servizi sono stati predisposti in occasione di pubbliche manifestazioni e quasi 200 finalizzati alla prevenzione dell’ordine pubblico in luoghi sensibili e di grande aggregazione.

DIVISIONE POLIZIA ANTICRIMINE

“Come possono due agricoltori pensionati vivere nell’agio più assoluto e concedersi continue vacanze in resort di lusso?”

Una complessa attività d’indagine, scaturita da un’attenta analisi delle fenomenologie criminali della provincia, è stata condotta nel corso del 2023 dall’equipe di specialisti della Divisione Polizia Anticrimine di Varese. A seguito della scoperta, compiuta dalla Polizia di Frontiera di Luino, di un capannone che al suo interno nascondeva una intensiva coltivazione di marjuana, venivano individuati ingenti patrimoni derivanti dall’attività illecita di produzione e spaccio di stupefacenti, esercitata da più di vent’anni dal figlio dei due anziani.

L’uomo, grazie alle sue competenze in botanica, si era particolarmente specializzato nella selezione delle migliori sementi, tanto da essere riconosciuto quale uno dei maggiori esperti nel settore in campo europeo, un autentico “guru della marijuana”.

Nonostante lo stesso dichiarasse di essere totalmente privo di qualsiasi bene, l’analisi dei flussi finanziari lasciava trapelare tutt’altro: un’autentica cascata di denaro liquido che balzava da un conto ad un altro per terminare la sua corsa nell’emissione di assegni destinati all’acquisto di immobili.

L’intero patrimonio stimato in circa due milioni di euro consta in otto terreni, tre autovetture e cinque unità immobiliari di cui una, con piscina e vista mare, localizzata a Tenerife.

La Divisione Anticrimine è, inoltre, attiva nell’ambito del disagio giovanile e nel contrasto alla violenza sulle donne.

Nel corso dello scorso anno numerosi casi trattati.

A sostegno dell’attività di prevenzione nel settore delle fasce deboli è stato siglato un protocollo tra Questura, Sindaco di Varese e CIPM di Milano, per il recupero dei maltrattanti.

POLIZIA SCIENTIFICA

28 furti, commessi con costanza e cadenza serrata, presso abitazioni private ed esercizi commerciali.

Un vero incubo per i cittadini varesini.

Gli specialisti della Polizia Scientifica attraverso campionature di tracce biologiche e frammenti di impronte hanno individuato il responsabile, già pregiudicato, il quale è stato in seguito associato presso la casa circondariale di Varese.

È una delle tante attività svolte, nel corso dell’anno 2023, dal Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica che ha effettuato circa 180 sopralluoghi sulla scena del crimine, dove oltre alla repertazione di prove, sono stati rilevati, esaltati e successivamente acquisiti più di 30 frammenti di impronte di cui 22 utili, le quali hanno permesso l’individuazione di 12 autori di reato.

DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

Nel corso dell’anno 2022, la Squadra Amministrativa della Divisione PASI ha espletato la propria attività ordinaria prestando particolare attenzione ai principali luoghi di aggregazione giovanile e relazione sociale, c.d. “movida”, quali Bar, Pub e locali di pubblico spettacolo. Sono stati effettuati oltre 69 controlli ad esercizi commerciali ed elevate 85 sanzioni amministrative per un ammontare di decine di migliaia di euro.

Inoltre, in relazione alla sopravvenuta emergenza Passaporti sono state effettuate aperture “straordinarie” anche nelle giornate di sabato e di domenica per venire incontro il più possibile alle esigenze dei cittadini in partenza soprattutto per motivi di studio, lavoro e salute.

L’Ufficio Armi ed Esplosivi ha avviato un’attività straordinaria inerente alla verifica del possesso del certificato di idoneità medica in capo ai meri detentori di armi.

SQUADRA MOBILE

Nell’anno 2023 è proseguita l’attività investigativa in materia di reati contro la persona, con particolare attenzione ai reati ricompresi nell’alveo della cosiddetta violenza di genere, che ha portato ad indagare 23 soggetti per maltrattamenti in famiglia, 22 persone per atti persecutori e 21 per violenza sessuale; in 15 casi le vittime delle violenze o atti sessuali sono stati minorenni.

Ampia anche l’attività di contrasto ai reati contro il patrimonio, con arresti e denunce in materia di rapine, sia perpetrate in danno di istituti di credito ad opera di trasfertisti (soggetti già gravati da plurimi analoghi precedenti provenienti da altre regioni), sia in danno di esercizi commerciali ed in particolare di farmacie del capoluogo. Particolare attenzione è stata altresì data all’attività di contrasto, in forma sia preventiva sia repressiva, al fenomeno delle truffe sia c.d. “ordinarie”, sia condotte in danno di soggetti fragili ed in particolar modo persone anziane.

Una quarantina i soggetti arrestati o deferiti per reati in materia di stupefacenti nel cui ambito – con particolare riguardo alle aree boschive, interessate da ampie, continue e sempre più profonde azioni preventive di contrasto – sono state sviluppate articolate attività d’indagine a seguito del rinvenimento del cadavere di un cittadino maghrebino abbandonato lungo l’arteria stradale 336 nel territorio di Lonate Pozzolo, chiusesi con l’esecuzione di 26 misure custodiali per le ipotesi di tortura aggravata dalla morte del torturato e spaccio di stupefacenti.

UFFICIO PREVENZIONE GENERALE E SOCCORSO PUBBLICO

Nel corso del 2023, l’attività svolta dalle Volanti e dai Poliziotti di Quartiere ha garantito in modo continuativo i servizi di controllo del territorio nel capoluogo finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati. In tale ambito, numerosi sono stati i servizi finalizzati alla prevenzione dei c.d. reati predatori, dell’immigrazione irregolare e dello spaccio di sostanze stupefacenti anche tra i più giovani.

Nell’ambito della polizia di prossimità, numerosi sono stati gli incontri con gli studenti degli istituti scolastici cittadini e della provincia, al fine di sensibilizzare i giovani sulla legalità e sulla problematica del consumo degli stupefacenti.

Tra gli episodi più significativi si cita un intervento per rapina impropria commessa da un soggetto ai danni di un impiegato di Poste Italiane nell’esercizio delle funzioni. L’uomo, dopo aver sottratto l’auto di servizio al portalettere, è stato rintracciato dalle volanti, dopo un lungo inseguimento, in zona parco Pineta, luogo noto per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Qui veniva definitivamente bloccato e arrestato dai poliziotti dopo aver tentato una disperata fuga finita contro l’auto di servizio.

Dopo l’aggressione perpetrata ad alcuni tifosi napoletani la sera del 4 maggio 2023, in occasione dei festeggiamenti, a Varese, per la vittoria anticipata dello scudetto da parte del Napoli, il 14 maggio perveniva una segnalazione dalla sala operativa della Questura dell’avvicinarsi verso la città di Varese di un convoglio di circa 50 mezzi con a bordo ultras della squadra del Napoli calcio. Le volanti presenti sul territorio effettuavano, provvidenzialmente, un primo efficace sbarramento con i mezzi all’altezza dello svincolo autostradale Gasparotto – Esselunga, in attesa di ausilio di altre forze di polizia, che di fatto impediva l’ingresso in città di oltre duecento soggetti intenzionati a vendicare le aggressioni patite dai loro conterranei residenti a Varese. La successiva attività di indagine consentiva alla Digos di denunciare 113 tifosi partenopei.

DIGOS

In data 4 maggio 2023, in occasione dei festeggiamenti per la vittoria anticipata del campionato di calcio di serie A da parte della squadra del Napoli, un gruppo di una cinquantina di ultras varesini si radunava in una piazza centrale di Varese con l’intento di contestare e/o impedire i festeggiamenti da parte dei tifosi partenopei e, in tale contesto, ponevano in essere atti di violenza ed intimidazione nei confronti di chiunque stesse festeggiando l’evento, aggredendo, in particolare, due famiglie a bordo delle rispettive auto. La successiva attività investigativa consentiva di individuare ed identificare compiutamente gli ultras coinvolti negli episodi sopra descritti e denunciarli all’A.G.; a seguito di ciò venivano emessi, inoltre, n. 26 provvedimenti di D.A.Spo.

Il successivo 14 maggio, come ritorsione, circa 200 tifosi napoletani, diretti a Monza per la partita di “serie A” Monza-Napoli, cercavano di raggiungere il centro di Varese col fine di affrontare gli ultras varesini e/o porre in essere eclatanti gesti dimostrativi/violenti. La sortita non aveva conseguenze solo grazie all’intervento delle Volanti allertate che intercettavano una carovana di circa cinquanta mezzi, tra autovetture e mini van, all’atto di entrare in città. La successiva attività di indagine consentiva di denunciare 113 tifosi partenopei.

Lo scorso 10 settembre a Gallarate durante l’incontro di calcio “Eccellenza” Sestese – Pavia, un gruppo di circa 20 persone travisate faceva ingresso nello stadio armato di mazze e bastoni per colpire la tifoseria organizzata del Pavia generando momenti di turbativa per l’ordine pubblico. L’attività d’indagine posta in essere immediatamente dopo i fatti ha consentito denunciare 5 soggetti appartenenti alle frange ultras varesine.

COMMISSARIATO DI P.S. DI BUSTO ARSIZIO

Il Commissariato di P.S. di Busto Arsizio nel corso del 2023 ha portato a termine svariate attività di indagine di seguito sintetizzate con riguardo ai reati commessi:

Contrasto allo spaccio e traffico di stupefacenti: sono state concluse nove importanti attività di indagine complesse, caratterizzate da appostamenti e ricerche in luoghi difficilmente individuabili ed accessibili ove veniva occultata la sostanza stupefacente pronta per essere immessa sul mercato così come l’intercettazione di grossi quantitativi di stupefacente in arrivo dall’estero. L’attività di indagine, partita il più delle volte da attività di piccolo spaccio nel territorio di Busto Arsizio, smantellava attività di spaccio che interessavano ampie zone e comuni sia della provincia di Varese che di Milano spingendosi fino al Piemonte, Valle d’Aosta e Veneto ma anche stati esteri. Complessivamente venivano tratte in arresto 34 persone sia italiane che straniere con il sequestro di quasi 22 kg di cocaina, oltre 151 kg di hashish e più di 5 kg di marijuana. Sequestrati anche quasi 30.000 euro in contanti provento dell’attività di spaccio.

Sequestrato anche un fucile da caccia a canne mozze trovato, dopo un rocambolesco inseguimento, addosso ad un cittadino marocchino in una area di Marnate nota per lo spaccio di droga.

Reati contro il patrimonio: Arrestati in flagranza di reato due uomini che, armati di coltello, rapinavano negozi e passanti nel centro cittadino. Arrestati a seguito dell’attività di indagine svolta anche un uomo e una donna che hanno commesso due rapine scappando poi a bordo di una Jaguar.

Individuata pure una donna che, fingendosi la figlia della vittima, riusciva ad impossessarsi dei beni e denaro di una anziana donna per un valore di oltre 30.000 euro.

Reati contro la persona: L’intensa attività di indagine ha portato all’arresto di un uomo per violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 12 anni a lui affidata, commessa abusando del suo ruolo di insegnante.

Non sono mancati interventi per molestie, stalking e addirittura violenza sessuale anche nei confronti di minorenni quale conseguenza di incontri occasionali originati dalla ricerca di stupefacenti o contatti on line o ancora a seguito di approcci casuali nei parchi cittadini, interventi che hanno portato in carcere gli autori di tali atti.

COMMISSARIATO DI P.S. DI GALLARATE

In data 9 febbraio a conclusione di indagine condotta dagli agenti dell’area investigativa, si dava esecuzione all’ ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP di Busto Arsizio nei confronti di un soggetto residente in città accusato di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell’attività investigativa veniva precedentemente tratto in arresto un correo e sequestrati 2 kg di hashish, 1 kg di cocaina ed una pistola semiautomatica completa di munizionamento.

Tra il mese di aprile e maggio, al termine di articolata attività di indagine condotta dagli agenti dell’area investigativa, si dava esecuzione alle ordinanze di custodia cautelare in carcere e del collocamento in comunità, emesse dal Tribunale per i Minorenni di Milano, nei confronti di 6 giovani minorenni, tutti accusati a vario titolo di rapina e lesioni aggravate, commessi nei confronti di un coetaneo, dinanzi un noto istituto scolastico cittadino. Emesso dal Questore di Varese, nei confronti di tutti i giovani, la misura di prevenzione del c.d. Daspo fuori contesto.

In data 25 maggio, a seguito di mirato ed articolato servizio di polizia giudiziaria, gli agenti dell’area investigativa traevano in arresto due cittadini di nazionalità albanese per il reato di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Sequestrati oltre mezzo chilo di sostanza stupefacente del tipo cocaina e circa 23000 di danaro contante anche in valuta estera.

In data 26 giugno, a conclusione dell’attività di indagine condotta dagli agenti dell’area investigativa, si dava esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari e del sequestro preventivo della somma di euro 646.000 euro, emessa dal GIP di Busto Arsizio, nei confronti di un gallaratese incensurato, accusato di furto aggravato ed autoriciclaggio commessi in danno dell’azienda ove esercitava la professione di contabile.

In data 22 dicembre, a seguito di segnalazione pervenuta alla centrale operativa del Commissariato, gli agenti della Volante traevano in salvo una donna che tentava di lanciarsi nel vuoto dal ponte della Mornera.

UFFICIO DI POLIZIA DI FRONTIERA DI MALPENSA

A decorrere dal mese di giugno 2023 è stata predisposta un’attività di monitoraggio di particolari voli, precipuamente provenienti da alcuni aeroporti nordafricani, sui quali erano stati rintracciati passeggeri originanti da stati dell’Africa subsahariana sprovvisti di documenti o in possesso di documenti falsi che, una volta giunti in Italia, avevano avanzato istanza di protezione internazionale.

Nell’ambito di tale monitoraggio era emerso con ricorrenza il profilo di una persona il cui nominativo era stato utilizzato almeno altre quattro volte su voli diretti a Malpensa e sui quali avevano viaggiato anche alcuni passeggeri in posizione irregolare, richiedenti successivamente “asilo”.

Il controllo incrociato delle banche dati a disposizione dell’Ufficio permetteva di ipotizzare la possibile presenza in aeroporto del soggetto attenzionato. Veniva quindi organizzato uno specifico servizio di appostamento che ha consentito di rintracciare l’uomo al banco di registrazione di un volo diretto a Casablanca.

All’atto del controllo il passeggero esibiva per la propria identificazione un passaporto genuino, rilasciato dalla Repubblica del Mali, con apposti timbri apparentemente stampigliati da posti di frontiera Schengen, risultati poi falsi. A seguito della perquisizione sulla persona e sui bagagli effettuata dagli agenti venivano rinvenuti altri quattro passaporti idonei per l’ingresso in aerea Schengen (uno addirittura francese) risultati falsificati mediante la contraffazione delle pagine biografiche o sostituzione delle effigi fotografiche, oltre che alcuni titoli di viaggio per voli sulle tratte interessate dal fenomeno migratorio oggetto di analisi.

Il passeggero, asseritamente inconsapevole del possesso della documentazione, poi sottoposta a sequestro, è stato arrestato in flagranza del reato di possesso di documenti validi per l’espatrio falsi e associato alla casa circondariale di Busto Arsizio.

L’individuazione dell’uomo, grazie ai riscontri acquisiti, ha consentito di aprire un filone di indagine per il reato di favoreggiamento all’immigrazione clandestina, tuttora in corso.

POLIZIA STRADALE

Il 16 novembre 2023, una pattuglia della Polizia Stradale effettuava, sull’autostrada dei Laghi A8, il controllo di una autovettura sulla quale viaggiavano due soggetti. Fin dai primi istanti i due mostravano un particolare stato di agitazione, tanto da destare sospetti agli agenti i quali, a seguito di perquisizione, rinvenivano occultati nel vano baule venti computer, uno scanner e relativi alimentatori. Le prime giustificazioni date dagli interessati non convincevano gli addetti al controllo, tanto da effettuare le opportune verifiche che portavano a confermare che si trattava di materiale rubato, nel fine settimana, al liceo scientifico M. Curie di Tradate. Il materiale veniva sequestrato e restituito agli aventi diritto, mentre i due soggetti venivano deferiti all’autorità giudiziaria.

È il 25 novembre, verso le ore 11:45, quando iniziano ad arrivare le prime telefonate al numero di emergenza 112: un uomo è appeso alla rete di un cavalcavia sulla Strada Statale 336 che da Malpensa porta a Busto Arsizio e minaccia di buttarsi nel vuoto. Sul ponte arrivano due volanti del Commissariato di Gallarate, un equipaggio dei Carabinieri e i Vigili del Fuoco a bloccare il traffico intenso che scorre sulle due carreggiate della S.S. 336, il Centro Operativo della Polizia Stradale manda una pattuglia della Sottosezione di Busto Arsizio e una del Distaccamento di Magenta. Mentre i colleghi sul ponte tentano di far desistere dagli intenti suicidi l’uomo che non sembra volerli ascoltare, un Agente Scelto della Polizia Stradale, si arrampica sul telone di un autocarro e da lì, con un balzo di circa un metro e mezzo, raggiunge la rete del ponte riuscendo a cingere saldamente l’uomo che non può più divincolarsi. È pronto, a quel punto, l’intervento dei colleghi che lo agganciano riuscendo a portare in salvo entrambi proprio mentre la rete si stacca dal supporto a causa del peso eccessivo dei corpi dei due uomini. Un applauso si sente provenire dalla strada per questo generoso Spiderman che indossa una divisa blu. L’uomo che ha tentato il gesto disperato chiede che gli stiano accanto in attesa dell’arrivo dell’ambulanza e ringrazia coloro che sono intervenuti: vorrebbe essere abbracciato. L’Agente gli tende la mano. Non lo lascia. In sala operativa si tira un sospiro di sollievo. Il traffico e la vita riprendono a scorrere.

SETTORE POLIZIA DI FRONTIERA DI LUINO

Nel corso del mese di giugno dell’anno 2023, grazie al proficuo scambio informativo con la corrispettiva autorità di polizia federale elvetica, questo ufficio ha portato a compimento una attività di contrasto all’immigrazione clandestina conclusasi con l’arresto di due cittadini lituani. I due “passatori” venivano intercettati e bloccati alla guida di altrettanti autoveicoli mentre si apprestavano ad entrare in Svizzera dal valico stradale di Clivio (VA). A bordo dei veicoli venivano sorpresi 15 migranti clandestini di etnia curda. Il processo a carico dei due soggetti si è concluso in primo grado con sentenza emessa il 1° febbraio 2024, con condanna a 5 anni e 6 mesi e 270.000 euro di multa.

Scrupolosa attività di monitoraggio relativa a furti d’auto ha consentito di identificare e deferire all’autorità giudiziaria due soggetti particolarmente attivi in tale contesto, restituendo al contempo agli aventi diritto le vetture.

Il primo è un uomo italiano residente nel luinese, al quale è stato possibile attribuire numerosi furti presso abitazioni del circondario, tra i quali il rinvenimento e restituzione di due vetture compendio di furto.

La seconda una giovane donna di origini tunisine domiciliata nel circondario, alla quale sono stati attribuiti numerosi furti commessi in provincia di Varese, rinvenendo e restituendo agli aventi diritto sei autoveicoli rubati.

Si è inoltre effettuata attività investigativa che ha consentito di individuare e deferire alla A.G. cinque minori dediti a furti presso le spiagge del lago Maggiore a danno di turisti stranieri.

Nell’ambito dell’attività finalizzata al contrasto di sostanze stupefacenti, Il 7 marzo 2023 è stato arrestato un cittadino marocchino a carico del quale veniva rinvenuta una quantità di stupefacente paria a 195 grammi di hashish, 45 grammi di marijuana e illeciti proventi in denaro contante pari a 25.550 euro.

A seguito di prolungate attività di controllo sul flusso degli acquirenti e delle mirate attività di polizia giudiziaria conseguenti, sono stati identificati e deferiti all’A.G. nr. 3 cittadini marocchini dediti allo spaccio boschivo in zona Montegrino Valtravaglia (VA).

Sempre nel quadro del contrasto allo spaccio di droga diffuso nelle aree boschive del luinese, nell’ambito del P.P. 2405/2023 sono state eseguite ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal GIP presso il Tribunale di Varese, a carico di nr. 3 spacciatori marocchini, oltre alla misura dell’obbligo di presentazione alla P.G. per un quarto loro connazionale.

Due italiani sono stati deferiti all’A.G. perché colti nell’attività di coltivazione di piante di marijuana nel giardino dell’abitazione.

L’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio ha altresì consentito di segnalare alla competente autorità amministrativa quali assuntori nr. 15 persone, con il ritiro di nr. 3 patenti di guida.

POLIZIA POSTALE

L’8 marzo 2023, gli operatori della Sezione di Varese venivano avvisati dal personale dell’adiacente ufficio postale che si era presentato allo sportello un soggetto che aveva appena prelevato da un libretto postale la somma di euro 1.500. L’operatrice allo sportello, dovendo effettuare l’aggiornamento dei dati presenti nel database, chiedeva all’uomo di confermare e sottoscrivere, mediante firma in formato digitale, i dati già presenti nei sistemi informatici di Poste. L’addetta allo sportello, notando immediatamente la difformità di quest’ultima firma con quella presente nel sistema si allontanava momentaneamente dalla sua postazione per avvisare la dirigenza di Poste di quanto accaduto. L’uomo in tale frangente, approfittando dell’assenza della operatrice, si allontanava facendo perdere le sue tracce. Accertamenti successivi effettuati sul libretto postale e l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza dell’ufficio postale permettevano agli agenti di constatare che la stessa persona, nei giorni precedenti, aveva effettuato numerosi prelievi e che da un confronto con la foto presente nel cartellino del titolare, il soggetto che aveva effettuato più prelievi era diverso dal reale intestatario del conto. Ulteriori accertamenti sempre sul titolare del libretto postale, che risultava essere residente nel milanese, consentivano di individuare la sua dimora a pochi chilometri dalla città di Varese. Avvisata l’Autorità Giudiziaria degli sviluppi dell’attività di indagine, la stessa emetteva un decreto di perquisizione presso l’abitazione in cui l’anziano titolare del libretto risultava essere ospite, individuando due soggetti conviventi e con pregiudizi di Polizia che agivano per suo conto senza averne alcun titolo.

In data 10 ottobre 2023, a seguito di perquisizione delegata a carico di un cittadino italiano residente in provincia di Varese, gli agenti della Sezione procedevano all’arresto dello stesso con il provvedimento che ne disponeva gli arresti domiciliari per la detenzione di ingente quantità di materiale video/foto di natura pedopornografica.

In data 21 novembre 2023, a seguito di segnalazione del Centro Nazionale per i bambini scomparsi e sfruttati con sede in America, gli agenti della Sezione hanno effettuato perquisizione personale ed informatica a carico di un cittadino italiano residente in provincia di Milano. Tale attività ha permesso di rinvenire e sequestrare un ingente quantitativo di materiale di natura pedopornografica e ha consentito l’arresto del soggetto.

POLIZIA FERROVIARIA

Il 3 novembre 2023, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Varese hanno arrestato un cittadino italiano per rapina aggravata. Un diciannovenne, con diversi precedenti di polizia, che si è avvicinato ad una persona ipovedente a bordo di un treno in partenza per Milano e, con la scusa di fare una telefonata, ha tentato di strappargli il telefono dalle mani. Alla resistenza opposta dall’uomo lo ha spintonato e lo ha colpito con violenti pugni alla schiena fino a che non è riuscito ad appropriarsi dell’oggetto e ad allontanarsi.

È stata la stessa vittima, aiutata da alcuni passanti testimoni di quanto accaduto, a recarsi presso l’ufficio di Polizia in stazione ed allertare gli agenti che hanno rintracciato e arrestato l’autore della rapina ancora in stazione, con addosso, tra l’altro, anche circa 80 grammi di sostanza stupefacente.