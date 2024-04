In tanti in corteo per il 25 aprile: “Varese da sempre città libera e democratica”

In tanti per la commemorazione del 25 aprile a Varese. Un lungo e corposo corteo ha sfilato per le strade della città per celebrare il 79esimo l’anniversario della Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazista e dal fascismo. Una celebrazione che è partita da Piazza San Vittore, dopo la messa a suffragio dei caduti per la libertà, e che si è conclusa a Palazzo Estense in un salone che non è riuscito a contenere tutti i cittadini presenti.

«L’anno prossimo cercheremo uno spazio più ampio», ha detto il sindaco Davide Galimberti, sottolineando l’importanza di vedere tanta partecipazione: «Dispiace vedere questo territorio rappresentato sui media per episodi isolati che non rappresentano la maggioranza della provincia e di questo territorio. È importante e bello che la risposta sia stata quello che abbiamo visto e di cui voi tutti quanti siete protagonisti, con una reazione democratica». Il Presidente di Regione Attilio Fontana ha sottolineato: «È una festa di tutti, che deve unire, non dividere».

Nella casa dei cittadini si sono tenuti gli interventi delle autorità presenti e ed è stato più volte sottolineato l’impegno che Varese ha dimostrato nella storia e che dimostra ancora oggi per onorare i valori della Costituzione, nata dalla Resistenza.

Interventi che hanno ricordato l’importanza storica di questa giornata, ieri e oggi. «In queste strade, 79 anni fa, nelle vie e nelle piazze di tutto il Paese c’erano persone festanti, contente di aver sconfitto i soprusi, la violenza, la negazione dei diritti e quelle immagini fanno parte della nostra storia – ha continuato Davide Galimberti -. Quei valori che emergevano dalla lotta partigiana e da quei momenti drammatici dove diverse famiglie, anche di questo territorio, hanno contribuito con la vita per affermare i principi democratici contenuti nella nostra Costituzione ed è importante che in questi anni ci sia sempre stata una risposta democratica come c’è oggi in giro per il Paese, anche in questo luogo e in questa provincia. Come accade qui oggi».

Il corteo è stato un momento di festa e condivisione, ma anche di commozione e ricordo con la deposizione delle corone di alloro, una posta all’inizio di Corso Matteotti, nell’anno in cui si celebrano i 100 anni dall’assassinio del politico antifascista rapito e assassinato il 10 giugno 1924 dai fascisti. La prima è stata sotto le lapidi dei caduti all’interno dell’Arco Mera mentre la terza al Monumento Largo della Resistenza. Un corteo composto ma non silenzioso, accompagnato delle canzoni simbolo dalla Resistenza, aperto dalla banda, poi dai rappresentati delle sezioni Anpi di Varese, dalla Protezione Civile e dalle autorità.

Ad aprire gli interventi al Salone Estense è stato Rocco Cordì, presidente di Anpi sezione Varese con una ferma condanna: «Esprimo la nostra più ferma condanna per le ennesime provocazionimesse in atto da un gruppuscolo nazifascista che con le sue lugubre esibizioni infanga e distorce il nome di Varese e provincia. Si tratta di vere e proprie provocazioni che vengono amplificate a dismisura da un sistema mediatico in cui contano spesso più gli effetti speciali che la realtà dei fatti. Parlare di Varese nera come se vivessimo in una città e in una provincia in preda ai deliri del nazifascismo è davvero inconcepibile e rischia soltanto di alimentare tensioni e contrapposizioni che prima o poi possono degenerare. Perciò ancora una volta rivolgiamo il nostro appello alla Magistratura affinché questi gruppi vengano messi in condizione di non nuocere, applicando rigorosamente le leggi esistenti e la norma costituzionale che vieta la ricostituzione del partito fascista sotto qualsiasi forma».

In corteo e poi al tavolo dei relatori il presidente della Regione Attilio Fontana, il prefetto Salvatore Rosario Pasquariello, il presidente della Provincia Marco Magrini, il presidente dell’Anpi sezione di Varese Rocco Cordì, il sindaco di Varese Davide Galimberti, l’assessore alla Cultura di Varese Enzo Laforgia. In sfilata erano presenti il sottosegretario alla presidenza Raffaele Cattaneo, il senatore del Pd Alessandro Alfieri e la deputata di Italia Viva Maria Chiara Gadda, il provveditore agli studi Giuseppe Carcano e Daniele Marantelli del Pd di Varese. E ancora le rappresentanze di tutte le forze armate e i gonfaloni di numerose associazioni cittadine.

Il governatore Fontana ha usato le parole di Luciano Violante per aprire il suo discorso sottolineato come questa festa deve deve essere una festa per tutto il popolo italiano: «Il primo passo della rinascita del nostro Paese che si riconosce nei valori della Costituzione, valori acquisiti dalla nostra popolazione. Ciò non toglie che questi valori devono essere rinnovati e ripetuti per fare in modo che non perdano di intensità e valore. È importante per tutti continuare a ricordare chi ha contribuito a darci la libertà e chi ha dedicato la sua vita per costruire uno stato democratico quale è il nostro. Il nostro compito ora è quello di concludere quel percorso ricordando proprio quei valori».

Il presidente della Provincia Marco Magrini ha invece volto lo sguardo ai giovani e al futuro sottolineando lo smarrimento delle nuove generazioni rispetto alle istituzioni e alla politica ma con i quali va aperto un confronto: «Oggi si vedono sempre meno giovani a queste feste, così come nella vita amministrativa del nostro Paese. Si sente la loro disaffezione verso le istituzioni, cerchiamoli noi e affidiamoli dei compiti aprendoci al dialogo. Diamoli quelle motivazioni forti che oggi li porterebbero portare a difendere il nostro Paese». Così come fecero giovani e meno giovani il 25 Aprile del 1945. A concludere l’orazione dell’assessore Enzo Laforgia che ha ricordato la figura di Giacomo Matteotti e l’intervento di Alice Toschi.