Inaugurata a Varese la mostra dedicata a monsignor Enrico Manfredini

È stata inaugurata nel pomeriggio di lunedì 29 aprile in sala Varese Vive a Varese la mostra “E venne un uomo nuovo” dedicata a monisgnor Enrico Manfredini.

Presenti all’inaugurazione, diverse istituzioni del territorio dal consigliere regionale Giuseppe Licata, il presidente della Provincia Marco Magrini, agli assessori varesini Roberto Molinari e Nicoletta San Martino, oltre i consiglieri comunali Guido Bonoldi e Manuela Lozza e il prevosto monsignor Luigi Panighetti.

«19 pannelli, 4 mesi di lavoro per allestire questa mostra che racconta un uomo che ha lasciato un segno importante nella città di Varese, dal punto di vista sociale, civile e artistico perché ha restaurato 3 delle chiese più importanti e soprattutto cristiano perché ha fatto crescere in modo importante la comunità varesina in anni in cui non era facile gestire i fermenti che agitavano Varese e non solo».

«Questa mostra – ha spiegato monsignor Panighetti – nasce nel dicembre del 2023 in concomitanza con i 40 anni della morte di Monsignor Manfredini. Sulla figura penso che alcune scelte di fondo, pastorali, dal ruolo di prevosto di Varese, siano state scelte di una invidiabile lungimiranza, delle quale ancora sentiamo la sua benefica ricaduta».

«La sua presenza è stata profetica – il commento dell’assessore Roberto Molinari – perché l’attenzione particolare che ha avuto, non soltanto nei restauri delle chiese o nella promozione di nuovi edifici, ma anche e soprattutto sul piano educativo perché non è possibile pensare di dare inizio ad azioni e opere se non c’è un percorso educativo e sotto questo aspetto ha educato generazioni di varesini e questo credo sia uno dei lasciti più importanti per la città, anche nell’impegno socio-politico».

La mostra, che ripercorre in particolare l’esperienza del monsignore come prevosto di Varese dal 1963 al 1969, resterà aperta fino a lunedì 6 maggio tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, orario continuato dalle 10 alle 19 il sabato e la domenica. Ingresso libero.

Successivamente la mostra verrà riallestita nell’aula magna delle Scuole Manfredini a Olona.