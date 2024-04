Inaugurata la nuova sede del Comando di Polizia Locale di Fagnano Olona

Inaugurata la sede del nuovo Comando di Polizia Locale in via Vicolo Sereni 29 a Fagnano Olona.

Un momento molto atteso dai fagnanesi, che ha visto la partecipazione di autorità locali e numerosi cittadini. Ad aprire la cerimonia il sindaco di Fagnano Olona Marco Baroffio che ha ringraziato i presenti e ha fatto un excursus del lavoro che ha portato alla scelta e alla concretizzazione di questa nuova sede. «Oggi è un giorno di festa, – ha detto il sindaco Marco Baroffio – siamo qui per consegnare alla cittadinanza un’importante struttura comunale, un luogo atteso da troppo tempo. Sono passati 16 anni e finalmente la Polizia Locale ha una nuova sede e la politica ha concluso il suo cammino dando concretezza ad un progetto doveroso non solo per la Polizia Locale ma anche per la cittadinanza».

Presente anche l’onorevole Maria Chiara Gadda. «Oggi sono qui anche in veste di fagnanese, – ha esordito l’onorevole – per me è un ritorno a casa. Anche se da tanti anni non abito più qui, il mio cuore è rimasto a Fagnano Olona e vedere che l’impegno e la perseveranza hanno dato dei frutti è una cosa importante. È un luogo che sarà importante per la cittadinanza ed è fondamentale avere uno spazio bello e decoroso per chi ci lavora e offre un servizio prezioso per il territorio». L’onorevole ha poi ricordato gli esordi del suo percorso politico, iniziato proprio a Fagnano Olona, dove già allora s’invocava la realizzazione di una nuova sede della Polizia Locale. «La nuova sede dei vigili è un argomento che nel corso delle legislature e degli anni è stato ricorrente, vederlo oggi è una soddisfazione grande».

Non poteva mancare il discorso del Comandante di Polizia Locale Patrizia Bertola. «Esprimo un sentito ringraziamento per questa nuova sede, che è un valore aggiunto soprattutto per tutti i cittadini fagnanesi che si rivolgono alla Polizia Locale per le loro necessità. È una struttura moderna e spaziosa che consentirà a tutti gli operatori della Polizia Locale di svolgere con maggiore professionalità i compiti d’istituto a cui sono chiamati».

Prima del taglio del nastro, il parroco don Federico Papini ha impartito la benedizione alla nuova sede. Presenti alla cerimonia anche il vice presidente del Consiglio Regionale, il presidente della Provincia di Varese Marco Magrini, l’Amministrazione Comunale, i Carabinieri con il comandante della stazione di Fagnano Olona Michele Beltrame, il sindaco di Cassano Magnago Nicola Poliseno, il sindaco di Cairate Anna Pugliese, il sindaco di Marnate Elisabetta Galli, l’assessore all’ambiente di Castellanza Claudio Caldiroli, alcuni ex sindaci e la Pro Loco di Fagnano Olona con la presidente Patrizia Canavesi.