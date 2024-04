Inaugurato a Malnate il nuovo parco giochi inclusivo: un passo avanti per l’integrazione

A Malnate, nella località di San Salvatore, è stata inaugurata questa mattina una nuova area giochi dedicata all’inclusione di tutti i bambini, indipendentemente dalle loro abilità fisiche, sensoriali o cognitive. Il nuovo parco giochi inclusivo è stato aperto al pubblico con una cerimonia che ha avuto inizio alle 11 di oggi, domenica 21 aprile, seguita da un’intera giornata di festeggiamenti, con stand gastronomici e attività ludiche pensate per i più piccoli.

Il progetto è frutto della collaborazione tra il Comune di Malnate, la Fondazione Comunitaria del Varesotto, la scuola materna di San Salvatore e l’associazione Aila, che hanno lavorato insieme per creare un luogo dove l’inclusione diventa realtà tangibile attraverso il gioco e la socializzazione.

A tagliare il nastro è stata la piccola Ludovica, di due anni. Durante l’inaugurazione, Marilena Ferrario, coordinatrice della scuola materna di San Salvatore, ha sottolineato l’importanza del nuovo spazio: “Inclusione non è trovare spazio ad hoc ma è far vivere a tutti i bambini la stessa esperienza. Questo spazio dà spazio e valore a chi vuole fare ogni gioco, ma al tempo stesso possono starci tutti i bambini. La vera inclusione è rispettare tutti perché possano viverci insieme ognuno con le proprie possibilità. Giochi a tutela anche per chi ha difficoltà fisiche. Ogni bambino può avere uno sguardo per chi ha bisogno. L’importante è stare insieme.”

La sindaca di Malnate, Irene Bellifemine, ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro svolto: “Complimenti per quello che siete riusciti a fare. La scuola materna è rifiorita. L’inclusione parte dall’ingresso e arriva in uno spazio fruibile per tutti i bambini.”

Anche Maria Croci, assessore ai servizi sociali, ha riconosciuto l’importanza del momento: “Un momento di festa come risultato dell’impegno di tanti. Avete ridato linfa alla scuola materna. Tutto parte dal rispetto. Bello davvero”.

