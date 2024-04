Incendio in un capannone industriale di Somma Lombardo: domate le fiamme

Un incendio è scoppiato oggi pomeriggio, sabato 6 aprile, in un capannone industriale in via Guglielmo Marconi, traversa della Strada del Sempione, a Somma Lombardo. Le fiamme sono state segnalate intorno alle 17.30.

Sul posto sono arrivati rapidamente i vigili del fuoco provenienti dalle stazioni di Somma Lombardo, Busto Arsizio e Tradate. L’operazione di spegnimento ha visto l’impiego di diverse unità, compresi mezzi speciali come botte e scale mobili.

Secondo le prime informazioni, l’incendio ha interessato una stireria, ma è stato rapidamente posto sotto controllo.

I vigili del fuoco sono rimasti sul posto per completare le operazioni di spegnimento e per condurre i controlli necessari a prevenire eventuali riaccensioni. Da accertare le cause che hanno scatenato l’incendio, attualmente sotto indagine.