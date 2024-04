Incendio in una villetta a Besnate, coinvolte una donna di 74 anni e una bambina

Vigili del fuoco al lavoro questa sera a Besnate, per un incendio che si è sviluppato in una villetta in via Piaggio, attorno alle 22,30

Le fiamme sembra siano partite da un locale al piano terra adiacente all’abitazione, per cause in corso di accertamento. Coinvolte due persone, una donna di 74 anni rimasta leggermente ustionata e una bambina di 12 anni. Entrambe sono state soccorse dal personale sanitario in codice verde.

Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco anche i Carabinieri e un’ambulanza con il supporto dell’automedica. Sono intervenute squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo, di Busto Arsizio e di Varese, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.