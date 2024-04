Incendio in Val Grande, elicotteri e Canadair in azione, lanci d’acqua per salvare le baite

Sono iniziate poco dopo le 12 di oggi le operazioni per lo spegnimento di un incendio di vegetazione nel Parco Nazionale della Val Grande. Un escursionista ha segnalato del fumo proveniente da un’ area approssimativa attorno all’alpe Busarasca a circa 1500 metri di quota. I vigili del fuoco del comando di Verbania sono intervenuti con squadre di terra arrivate sul posto con elicottero e personale DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) per coordinare le operazioni di volo della flotta antincendio nazionale giunta sul posto con un elicottero Erickson s-64, un Canadair e un elicottero regionale in convenzione AIB.

I lanci di acqua hanno permesso di proteggere le rustiche baite dell’alpe Busarasca dal fronte di fuoco che si è esteso verso nord lungo la cresta, fortunatamente verso la fascia altimetrica dove è presente il manto nevoso. L’estensione delle zone di pascolo e bassa vegetazione bruciata è ancora approssimativa poichè le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Sul posto il funzionario dei vigili del fuoco, personale Aib regionale e un autobotte dei vigili del fuoco in supporto per il rifornimento di una vasca a terra per il pescaggio dell’acqua per il mezzo aereo.