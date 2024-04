Incidente nautico sul Lago Maggiore a Locarno: feriti due turisti svizzeri

Incidente nautico sul Lago Maggiore nel pomeriggio di mercoledì 24 aprile: due turisti sono rimasti feriti al largo di Locarno. ‘incidente è avvenuto attorno alle 13.45 a circa 300 metri al largo dalla foce della Maggia: per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, due imbarcazioni sono entrate in collisione.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, Polizia della città di Locarno, i soccorritori del SALVA e la Rega. Una delle tre persone a bordo del natante proveniente dal Gambarogno, una 76enne svizzera domiciliata oltre Gottardo ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita, il conducente dell’imbarcazione, un 80enne svizzero domiciliato oltre Gottardo e una passeggera, 75enne svizzera pure domiciliata oltre Gottardo hanno riportato ferite gravi ma non tali da metterne in pericolo la vita. Il conducente dell’altra imbarcazione, un 36enne svizzero domiciliato nel Locarnese, che stava andando in direzione di Porto Ronco è rimasto illeso.