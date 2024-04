Incidente nel Menrisiotto, grave un motociclista di 18 anni

Grave incidente a Castel san Pietro per un diciottenne svizzero residente nel Mendrisiotto che ieri sera, poco dopo le 22.30, è caduto rovinosamente a terra.

Secondo la ricostruzione della polizia cantonale, il giovane, proveniente da Morbio Superiore, circolava in direzione di Castel San Pietro. Per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, nell’effettuare una delle curve dopo il ponte di Castello, ha allargato la traiettoria urtando il guidovia sulla sinistra, perdendo il controllo della moto e rovinando a terra. A causa del violento impatto, è andato successivamente a collidere di striscio contro la fiancata di un’auto che circolava regolarmente e infine contro lo spigolo di un garage.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Mendrisio, nonché i soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM) che dopo aver prestato le prime cure al 18enne l’hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. In base alle prime valutazioni mediche, ha riportato gravi ferite.