Incidente sulla discesa verso Ponte Tresa, traffico in tilt

Incidente stradale tra un’auto e una moto sulla Statale 233, alle porte di Ponte Tresa. È avvenuto nel tratto finale della discesa, appena prima della rotonda del Bennet, e sta provocando anche disagi al traffico.

Sul posto automedica e ambulanza dell’Sos Besano, in “codice rosso” (foto d’archivio): la persona coinvolta è un uomo di 54 anni, trasferito in ospedale in “codice giallo”, vale a dire ferito ma non in immediato pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri di Luino.