Incontro a Laveno Mombello con l’europarlamentare Brando Benifei

Sabato 20 aprile a partire dalle 14,15 presso la sede del circolo del PD di Laveno Mombello sarà presente l’europarlamentare Brando Benifei.

L’incontro è aperto a tutti gli interessati e sarà occasione per un momento di approfondimento politico sui temi legati all’Europa e al suo futuro.

«L’incontro», spiegano dal Pd, «sarà anche il pretesto per proporre un diverso utilizzo dei locali, non più e non solo come sede di partito, ma come uno spazio dove far nascere iniziative, ritrovarsi a discutere, progettare, fare politica, confrontarsi, in amicizia, che aprirà la porta a quanti vogliono prendersi cura del nostro Paese».

Novità anche sul nome dello spazio rinnovato. «Per questo abbiamo deciso di intitolare questo spazio a Francesco Ottone, un amico che nel 2016 ci ha lasciato, ma che ha sempre vissuto con passione, fedeltà, ed entusiasmo il suo essere parte della comunità di Laveno Mombello e della comunità politica del Centrosinistra».