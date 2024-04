Indagini in corso su una donna di 44 anni trovata morta in casa a Varese

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Varese riguardo al ritrovamento del cadavere di una donna in un appartamento del quartiere Sant’Ambrogio di Varese.

Il corpo è stato scoperto nella serata di venerdì e sul posto sono intervenuti anche diversi mezzi di soccorso del 118, ma la morte della donna, avvenuta con modalità sospette e non rese note dagli investigatori, è stata constatata sul posto, e sono stati disposti rilievi medico legali da cui si desume che il decesso risalirebbe a qualche ora prima.

Inoltre è stata anche disposta l’autopsia che avverrà con ogni probabilità nella giornata di lunedì, come confermato dal procuratore di Varese Antonio Gustapane. La vittima è una donna di 44 anni di origini centro americane. Ancora da chiarire la dinamica del decesso, che secondo i primi rilievi escluderebbe responsabilità di terzi, un fatto che dovrà essere tuttavia suffragato dall’esame disposto dalla Procura sul cadavere.

Il fatto è avvenuto in via del Casluncio a Varese in un appartamento situato in un condominio: a lungo i residenti nella serata di venerdì hanno osservato il viavai dei mezzi di soccorso (verso le 21), e poi delle auto dei carabinieri che hanno operato con la Stazione di Varese, successivamente affiancata dall’aliquota del reparto Operativo e dalla squadra Rilievi del nucleo investigativo.